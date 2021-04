Coronavirus, nel Lazio l'età media dei contagiati è di 45 anni

L’età media dei malati di coronavirus nel Lazio è di 45 anni, e i casi di infezione sono ripartiti praticamente a metà tra uomini e donne, con un’incidenza lievemente superiore nelle seconde.

Sono i dati che emergono dal monitoraggio Dep-Seresmi dell’Unità di Crisi della Regione Lazio, che ha analizzato l’incidenza e la distribuzione del covid nella popolazione laziale.

Coronavirus, i contagi nelle Asl del Lazio

A oggi i casi confermati da inizio epidemia sono stati registrati nella maggior parte dei casi nel territorio della Asl Roma 2 (21%), seguita dalla Asl Roma 1 (17,7%), dalla Asl Roma 6 ( 10,6%) e dalla Asl Roma 3 (10,2%).

Le percentuali poi vanno a calare: il 9,5% nella Asl di Latina, il 9,3% nella Asl Roma 5, il 9% nella Asl di Frosinone, il 4,7% nella Asl di Viterbo e il 2,9% nella Asl di Rieti.

Il 77,3% è stato individuato da attività di screening (quelle dunque effettuate per monitoraggi, il restante 22,7% derivano da test per sospetto diagnostico. Il 93,6% dei casi attualmente positivi è in isolamento domiciliare, il 5,6% è in ricovero ospedaliero e lo 0,7% è ricoverato in terapia intensiva.

Sul fronte guariti e decessi, del totale dei pazienti positivi registrati in Lazio da inizio epidemia il 79,9% è guarito, il 2,3% non ce l’ha fatta.

Vaccini Lazio, sfondato il tetto di 1,5 milioni di somministrazioni

La campagna vaccinale intanto va avanti, e domenica è stato raggiunto il tetto di 1,5 milioni di somministrazioni.

Nella Regione Lazio un cittadino su cinque ha già ricevuto una dose di vaccino, e il 10% ha completato il percorso vaccinale. Entro il mese di aprile si completeranno gli over 80 e buona parte degli over 70.

Sabato 17 aprile è stato inoltre raggiunto il record di vaccinazioni per un giorno prefestivo: 31.373 quelle somministrate.