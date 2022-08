Coronavirus a Roma e nel Lazio, i dati dell'ultima settimana e quelli dai quartieri

Continua il rallentamento del numero dei casi da coronavirus a Roma e nel Lazio, su base settimanale che segna un valore in negativo oltre il 40%. Numeri che fanno sorridere anche la regione, con l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato che sottolinea la discesa dell'incidenza a 387 per 100 mila abitanti (era 556 la scorsa settimana). In calo anche il valore Rt, stabile a 0.88.

Stando ai dati di venerdì 29 luglio erano 216010 le persone positive al covid-19 nel Lazio, di cui 1115 ricoverati e 68 in terapia intensiva. Una settimana dopo, leggendo i dati del 5 agosto, si contavano 193.339 persone positive di cui 975 ricoverate, 55 in terapia intensiva e 192.309 in isolamento domiciliare. Venerdì 12 agosto, invece, dopo mesi il dato ha raccontato di meno di mille contagi in un giorno a Roma. Ad oggi ci sono 160159 positivi al covid e 54 malati in terapia intensiva.

I dati dai quartieri

La mappa del contagio in città, aggiornata all'uncidi agosto secondo i dati di Salute Lazio, ci rappresenta ancora come le zone più colpite sono quelle della periferia est. Il VII (Appio-Tuscolano) con 77810 positivi segnalati da settembre 2021 a oggi contro i 75285 della scorsa settimana, è il più colpito.

Subito dopo quello delle Torri con 71846 casi ogni diecimila abitanti, il III di Montesacro con 62610, il X Municipio (quello di Ostia) con 62458 e il V distretto (Prenestino-Centocelle) con 59038. Le note liete, per così dire, arrivano invece dal XV distretto (Roma nord) con 41129, dall'VIII Municipio (Garbatella) 38450 e dal XIII (Aurelio) con 36199.

Debutta l'anticorpo monoclonale anti-Covid

Debutta l'anticorpo monoclonale anti-Covid Evusheld* (tixagevimab-cilgavimab) usato in terapia, dopo che l'Agenzia italiana del farmaco Aifa ha annunciato a inizio agosto l'ok all'impiego del farmaco non solo in profilassi, ma anche nel trattamento precoce di soggetti con infezione da Sars-CoV-2 a rischio di malattia grave. L'ultimo report dell'ente regolatorio nazionale sull'impiego dei monoclonali, il 57esimo, riporta le prime 109 prescrizioni di Evusheld nella nuova indicazione. La Lombardia guida la classifica con 22 richieste di farmaco, seguita da Veneto (20)

Lazio (15), Toscana (14) e Campania (11).

Novità Evusheld terapeutico a parte, si conferma un trend in calo per le prescrizioni di monolonali anti-Covid nella Penisola. Nell'ultima settimana le richieste di farmaco diminuiscono sia per sotrovimab (Xevudy*, -13,7%) sia per Evusheld in profilassi (-50,7%).

Complessivamente, salgono a 74.479 gli italiani che hanno ricevuto anticorpi monoclonali contro Covid-19 dal 10 marzo 2021 - quando questi medicinali sono stati autorizzati in via emergenziale nel nostro Paese - al 10 agosto, indica il rapporto Aifa sul monitoraggio delle prescrizioni, che avvengono in 286 strutture di tutto il territorio. Rispetto all'ultima rilevazione, diffusa il 22 luglio, i pazienti che hanno ricevuto questi farmaci sono aumentati del 6,3%.

Sul totale di 74.479, sono 68.084 (+2,9%) quelli che hanno ricevuto monoclonali usati in terapia, e 6.395 (+65,5%) quelli trattati in profilassi con Evusheld.

In numeri assoluti, Veneto, Lazio e Campania sono in testa per maggiore utilizzo di monoclonali in terapia, mentre Lombardia, Veneto e Piemonte guidano le prescrizioni di Evusheld in profilassi.