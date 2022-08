Coronavirus a Roma e nel Lazio, i dati dell'ultima settimana e quelli dai quartieri

Continua il rallentamento del numero dei casi da coronavirus a Roma e nel Lazio, su base settimanale che segna un -30%. Numeri che fanno sorridere anche la regione, con l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato che sottolinea il calo dell'ncidenza a 556 per 100 mila abitanti e il valore Rt sceso a 0.89.

Stando ai dati di venerdì scorso, erano 216010 le persone positive al covid-19 nel Lazio, di cui 1115 ricoverati e 68 in terapia intensiva. Una settimana dopo, leggendo i dati del 5 agosto, si contano 193.339 persone attualmente positive a covid-19 di cui 975 ricoverate, 55 in terapia intensiva e 192.309 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 1.765.027, i morti 11.820, su un totale di 1.970.186 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

La situazione nei quartieri di Roma

La mappa del contagio in città, aggiornata al 28 luglio secondo i dati di Salute Lazio, ci rappresenta ancora come le zone più colpite sono quelle della periferia est. Il VII (Appio-Tuscolano) con 77810 positivi segnalati da settembre 2021 a oggi contro i 75285 della scorsa settimana, è il più colpito. Subito dopo quello delle Torri con 71846 casi ogni diecimila abitanti, il III di Montesacro con 62610, il X Municipio (quello di Ostia) con 62458 e il V distretto (Prenestino-Centocelle) con 59038.

Quindi ci sono il nono (Eur) con 53576 e il XIV (Monte Mario) con 41129 positivi contati da settembre a maggio. A seguire, il quarto municipio (Tiburtino) che registra 47166 positivi, il I Municipio con 45671, II municipio (Parioli) con 45228, l'undicesimo municipio (Arvalia) con 42623 e il XII (Monteverde) con 41964. Le note liete, per così dire, arrivano invece dal XV distretto (Roma nord) con 41129, dall'VIII Municipio (Garbatella) 38450 e dal XIII (Aurelio) con 36199.

I dati a livello nazionale

A livello nazionele, il tasso di occupazione in terapia intensiva è in calo al 3,6% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 4 agosto) vs 4,1% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 28 luglio). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende al 15,2% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 4 agosto) vs 17,0% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 28 luglio).

La percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti è stabile rispetto alla settimana precedente (12% vs 12%). In lieve aumento la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (44% vs 43%), e in lieve diminuzione la percentuale dei casi diagnosticati attraverso attività di screening (44% vs 46%).