Coronavirus, contagi in aumento nel Lazio. E dal primo ottobre niente più mascherine sui mezzi pubblici

I contagi tornano a salire a Roma e nel Lazio. Dati che segnano un aumento su base settimanale, a poche ore dalla fine del divieto dell'obbligo di portare la mascherina sui mezzi pubblici. Stando ai dati fatti registrare nel bollettino di giovedì 29 settembre dalla Regione, in città si sono registrati 1.464 nuovi postivi.

In tutto il Lazio, invece, su base settimanale si è registrato un aumento dei casi del 24%, con l'incidenza passata a 238 per 100 mila abitanti (era 191 la scorsa settimana). Anche il valore Rt è in aumento a 0.99. Numeri inferiori rispetto alla media nazionale ma che fanno suonare più di un campanello d'allarme.

"I nuovi dati segnalano l'inizio di una nuova ondata Covid, che poi vedremo come sarà", ne è infatti convinto Massimo Andreoni, primario di Infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit).

Commentando all'Adnkronos Salute il report della Fondazione Gimbe che registra dati Covid in risalita (+34% contagi e +4,5% ricoveri ordinari in 7 giorni) spiega che la situazione "sta cambiando e si sta confermando quello che è già accaduto in passato. Siamo più al chiuso, sono ripartire le scuole, si circola molto di più usando i mezzi pubblici, ed ecco che questa malattia infettiva viaggia e circola molto. Siamo alla prova dei fatti".

Dal primo ottobre niente più mascherine su treni, metro e bus

Una curva in risalita che si scontra con i nuovi provvedimenti del Governo che ha eliminato l'obbligo di mascherine sui mezzi pubblici. Sarà invece in vigore una proroga dell'obbligo di utilizzo delle mascherine nelle Rsa e negli ospedali. Le mascherine, dunque, da sabato prossimo (primo ottobre) non saranno più richieste su bus, treni e metropolitane.

Non è d'accordo con la decisione il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta: "La ripresa della circolazione virale è ben documentata sia dall'incremento del tasso di positività dei tamponi, sia dalla netta risalita dei nuovi casi che fa già sentire i primi effetti sui ricoveri in area medica. Peraltro, accanto alla ripresa delle lezioni scolastiche, alla maggiore frequentazione dei luoghi chiusi e all'elevata percentuale di reinfezioni, l'imminente decadenza dell'obbligo di mascherina sui mezzi pubblici contribuirà ad un ulteriore aumento della circolazione virale".