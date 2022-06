Coronavirus a Roma e nel Lazio: contagi in aumento. Fari su variante Omicron 5 e eventi estivi

Tornano a salire a Roma e nel Lazio i ricoveri in terapia intensiva, l'incidenza, il numero dei positivi e l'indice Rt. Secondo il monitoraggio settimanale sull'andamento del coronavirus in Italia, della cabina di regia Istituto superiore di sanità-ministero della Salute, nel periodo tra l'1 e il 14 giugno l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici di Covid è stato pari a 1,07 (range 0,76-1,48), in aumento rispetto alla settimana precedente.

Il motivo del nuovo picco, secondo gli esperti, potrebbe essere legato alla variante Omicron 5, la sottovariante molto contagiosa, ma dai sintomi meno gravi rispetto alla Delta. Nel Lazio, per esempio, è sopra sopra media al 32,5%. Non solo. Secondo i medici gran parte dei nuovi contagiati ha raccontato di aver partecipato ai grandi eventi dell'estate romana, dai concerti (anche all'aperto), alle prime serate in discoteca fino ai caroselli per la vittoria della Roma in Conference League.

I dati covid aggiornati nel Lazio

A parlare sono infatti i numeri diffusi dalla pagina Salute Lazio della Regione. Secondo il bollettino del 24 giugno, sono 132.555 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 564 ricoverati, 54 in terapia intensiva e 131.937 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 1.524.361, i morti 11.439, su un totale di 1.668.355 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Stando ai dati di una settimana fa (17 giugno) erano infatti 118.515 i positivi al Covid19 nel Lazio, con un aumento in sette giorni quindi di 14040 contagiati. Aumento che si riflette anche a Roma. In lieve aumento il numero dei ricoverati in terapia intensiva, 54 a fronte dei 39 di sette giorni prima e i 31 di 14 giorni fa.

La situazione nei quartieri di Roma

La mappa del contagio in città, aggiornata al 22 giugno secondo i dati di Salute Lazio, ci rappresenta ancora come le zone più colpite sono quelle della periferia est. Il VII (Appio-Tuscolano) con 64141 positivi segnalati da settembre 2021 a oggi, è il più colpito. Subito dopo quello delle Torri con 59290 casi ogni diecimila abitanti. Il X Municipio (quello di Ostia) con 51847. III di Montesacro con 50662 e il V distretto (Prenestino-Centocelle) con 48861.

Quindi ci sono il XIV (Monte Mario) con 45213 positivi contati da settembre a maggio, il nono (Eur) con 44261. A seguire, il quarto municipio (Tiburtino) che registra 38719 positivi, il II municipio (Parioli) con 37495, il I Municipio con 37229, l'undicesimo municipio (Arvalia) con 34928 e il XV distretto (Roma nord) con 34914. Le note liete, per così dire, arrivano invece dal XII (Monteverde) con 34182, dall'VIII Municipio (Garbatella) 31240 e dal XIII (Aurelio) con 29665.

Aumenta l'incidenza: le regioni dove corre il virus

A livello nazionale, l'incidenza settimanale di covid sale a 504 ogni 100mila abitanti nel periodo 17-23 giugno, contro 310/100mila nel periodo 10-16 giugno. L'incidenza dei casi sale sopra 500 per 100mila abitanti in 8 regioni, tra queste anche il Lazio (672,7). Secondo il report, non ci sono regioni o province autonome classificate con rischio basso per covid.

Tornano a crescere anche i ricoveri. Il tasso di occupazione in terapia intensiva sale al 2,2% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 23 giugno), contro l'1,9% della rilevazione al 16 giugno. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 7,9% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 23 giugno), contro il 6,7% della rilevazione al 16 giugno.