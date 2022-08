Coronavirus a Roma e nel Lazio, i dati dell'ultima settimana: continua il calo dei contagi

Nel Lazio "continua la discesa dei casi su base settimanale, -22%. L'incidenza cala a 206 per 100 mila abitanti (era 261 la scorsa settimana). Il valore Rt è stabile a 0.82". Lo evidenzia l'assessore alla sanità della regione Lazio Alessio D'Amato, nel bollettino quotidiano sul Covid-19. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,7%.

Quanti positivi ci sono nel Lazio oggi

Ad oggi ci sono 98443 positivi in tutta la regione. Di questi 43 sono i pazienti gravi mentre i ricoverati 613. Numeri che certificano il calo dei nuovi positivi dell'ultimo mese. Stando ai dati di venerdì 29 luglio erano 216010 le persone positive nel Lazio, di cui 1115 ricoverati e 68 in terapia intensiva. Una settimana dopo, leggendo i dati del 5 agosto, si contavano 193.339 persone positive di cui 975 ricoverate, 55 in terapia intensiva e 192.309 in isolamento domiciliare.

Venerdì 12 agosto, invece, dopo mesi il dato ha raccontato di meno di mille contagi in un giorno a Roma, 160159 positivi al covid e 54 malati in terapia intensiva. Secondo i dati di venerdì 19 agosto, sono 137108 i casi positivi, 43 i pazienti gravi e 723 ricoverati.

I dati in Italia

La percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti è stabile rispetto alla settimana precedente (13% vs 14%). Stabile la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (45% vs 45%), come anche la percentuale dei casi diagnosticati attraverso attività di screening (42% vs 42%), secondo quanto emerge dal monitoraggio della Cabina di regia Iss-ministero della Salute sul Covid-19.

Nel periodo 2-15 agosto 2022, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,74 (range 0,71-0,77), in lieve diminuzione rispetto alla settimana precedente. L'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è anch'esso sotto la soglia epidemica: Rt=0.75 (0,72-0,77) al 15/08/2022 vs Rt=0.77 (0,73-0,80) al 09/08/2022.