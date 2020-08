Coronavirus, in provincia di Roma c'è nuovo focolaio: positivi 25 pazienti e 2 operatori in una casa di cura

A fine agosto si è aperto un nuovo focolaio in provincia di Roma. Nelle ultime 24 ore, infatti, a Genzano sono stati confermati dalla Asl Rm6 27 casi di coronavirus. Una notizia confermata anche dalla Regione Lazio nel consueto bollettino giornaliero reso noto dall'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato nel pomeriggio del 31 agosto: "Sono ventisette i casi del cluster del San Giovanni di Dio – Fatebenefratelli a Genzano (25 ospiti e 2 operatori) nella struttura che ospita pazienti adulti con disagio mentale e dove è in corso l'indagine epidemiologica".

La situazione è "sotto controllo", sottolinea D'Amato che poi aggiunge: "E' stata chiesta la collaborazione della Prefettura per il controllo degli accessi alla struttura. Tra le prescrizioni immediatamente date dalla Asl alla struttura accreditata vi è quella di dare tempestiva informazione ai famigliari dei pazienti che sono stati tutti sottoposti a tampone".

L'istituto San Giovanni di Dio di Genzano, situato a pochi chilometri dal centro abitato e circondato da un ampio parco, è stato costruito nel 1954 dalla Provincia Religiosa di San Pietro dei Fatebenefratelli. La struttura, si legge sul sito ufficiale, svolge dal 1956 servizio di assistenza e riabilitazione pschiatrica nel territorio dei castelli romani: "Negli ultimi anni, a seguito della nuova legislazione in materia psichiatrica, ha ottenuto il riconoscimento ufficiale come Istituto di riabilitazione polivalente per le attività integrate (I.d.R), continuando l'attività di assistenza a lungo termine come Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.).Oltre all'assistenza residenziale con 230 posti letto , l'istituto svolge attività giornaliere ambulatoriali, di day hospital, e attività riabilitative come la fisioterapia, la logopedia e l'assistenza psicologica".

Dal 2003 ottenuto il riconoscimento come Centro Sperimentale Alzheimer "ospita persone adulte affette da demenza di Alzheimer in fase avanzata, per le quali propone forme sperimentali di trattamento, da quello farmacologico a quello riabilitativo e di mantenimento, utilizzando specifiche professionalità e valorizzando particolarmente le interazioni positive tra il paziente e il proprio nucleo familiare e sociale".

L'Istituto è, inoltre, sede della sezione locale dell'AFMAL - Associazione con i Fatebenefratelli per i Malati Lontani - che "propone iniziative di solidarietà e beneficenza, e realizza progetti di sviluppo e sostegno alle popolazioni del Terzo Mondo".