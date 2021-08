Coronavirus Roma, cala la curva dei nuovi positivi rispetto a luglio: frena la variante Delta

"Non prevedo alcun cambio di colore per quanto riguarda la nostra regione". Nel Lazio l'indice di trasmissibilità Rt per Covid è "in calo", l'incidenza dei casi è "costante", la "pressione sulla rete ospedaliera rimane bassa". E' il quadro tracciato dall'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato, al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma del 9 agosto ha sottolineato la bontà dei dati resi noti.

"Nella prima settimana di agosto - ha spiegato l'assessore in una nota - si è registrato un calo dei casi positivi pari a -1224 rispetto all'ultima settimana di luglio. Questo è coerente con la riduzione dell'Rt e ci aspettiamo di vedere nella parte finale di agosto una sensibile riduzione anche per la parte dell'area medica e delle terapie intensive. La variazione del dato dell'occupazione ospedaliera arriva sempre dopo quella del calo dell'incidenza. Ancora una volta, i nostri tecnici dell'Unità di crisi e il Seresmi hanno mostrato di fare previsioni e scenari affidabili e attendibili. Non prevedo, pertanto", ha ribadito l'assessore, cambi di colore per il Lazio.

"Questo non significa certo un 'tana libera tutti', ma è frutto, innanzitutto, della campagna di vaccinazione". Campagna nell'ambito della quale sono state ormai raggiunte le 7,2 milioni di dosi somministrate. "Il 70% della popolazione over 12 ha concluso il ciclo vaccinale - ha sottolineato D'Amato - Obiettivo di agosto è arrivare all'80% di popolazione con vaccinazione completa".