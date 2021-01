Coronavirus Roma, in provincia preoccupano ancora i focolai nelle Rsa: 35 nuovi positivi

Preoccupano ancora i focolai nelle Rsa in provincia di Roma: sono 35 in totale i nuovi casi nelle strutture per anziani. A Nettuno, è ancora attivo il cluster della Rsa Villa Gaia. Stando ai dati di oggi sono sono 20 i nuovi casi Covid nella struttura, che si aggiungono ai 14 nuovi positivi registrati una settimana fa, il 7 gennaio. Sono così in totale 34 i positivi nella Rsa di Nettuno.

A Lunuvio, nelle ultime 24 ore, sono stati segnalati invece quindici casi con link relativi alla struttura Villa Assunta di Lanuvio. La Asl Roma 6, che segue i due focolai, ha reso noto che "sono in corso le indagini epidemiologiche".

Nel frattempo, nel Lazio, prosegue l'attività di vaccinazione e oggi saranno ampiamente superate le 90mila dosi somministrate. Presto saranno "in campo i medici di medicina generale per gli 'over 80' che nella nostra regione sono oltre 460mila. Sono iniziate negli 'hub' le prime vaccinazioni a over 80 in regime di ricovero e day-hospital. Presso il San Camillo effettuate le prime 90 vaccinazioni", ha sottolineato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel bollettino al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19.