Coronavirus Roma, Federnuoto mette a disposizione Ostia e Foro Italico per i vaccini

La Federnuoto mette a disposizione i suoi centri federali per i vaccini anti Covid. In occasione dell'assegnazione a Roma dei campionati europei juniores di nuoto, il presidente Paolo Barelli ha annunciato come il consiglio federale della Fin abbia infatti deciso di attrezzare gli impianti ad hub per la vaccinazione contro il Covid-19.

Vaccini nei centri della Federnuovo

Tra i centri individuati anche il Foro Italico e il Polo Acquatico Frecciarossa (ex Polo Natatorio) di Ostia. "Riteniamo un dovere rendere pubblici questi spazi per facilitare e velocizzare le procedure vaccinali", ha detto Barelli che ha poi sottolineato anche le difficoltà di diverse società e centri sportivi visto il momento: "La pandemia ha colpito drammaticamente tantissime attività. Lo sport è allo stremo, molte società sono al collasso finanziario. Rischiamo di perdere una generazione di atleti e di cittadini sani e forti. Ogni giorno guadagnato è utile per tornare prima alla normalità. Siamo pronti a dare il nostro contributo".

Nei centri federali individuati la Fin sarebbe comunque in grado di assicurare il regolare proseguimento delle attività sportive. E, a proposito di sport praticato, come Roma è pronta ad accogliere giovani provenienti dall'Italia e dall'Europa dal 6 all'11 luglio.

Campionati europei juniores di nuoto a Roma

L'assegnazione della kermesse è stata accolta positivamente anche dalla sindaca Virginia Raggi: "Amo il nuoto da quando ero bambina e sapere che Roma ospiterà la 47esima edizione dei Campionati Europei Juniores di nuoto mi rende felice e orgogliosa. Ancora una volta la Capitale si conferma città protagonista dei grandi eventi internazionali sportivi. Abbiamo messo a segno un'altra vittoria, dopo aver ottenuto l'assegnazione dei Campionati Europei Assoluti di Nuoto, Tuffi, Nuoto Sincronizzato e di Fondo nel 2022".