Coronavirus Roma, la fake news di nuovi lockdown nel Lazio

Un messaggio su Whatsapp in cui si parla di nuove misure restrittive nel Lazio. Una comunicazione falsa, tanto che la Regione Lazio, con una nota, è stata costretta a smentirla: "Sta circolando in queste ore su WhatsApp un messaggio in cui si parla di ‘Ulteriori misure restrittive emanate con un‘ ordinanza della Regione Lazio’. Nel messaggio non viene specificato che le nuove misure riguardano solo ed esclusivamente l’area della provincia di Latina. Si tratta dunque di una fake news", si legge.

I mini lockdown, dunque, riguardano solo la provincia di Latina per 14 giorni. Il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti, nella giornata di ieri, ha firmato l'ordinanza in vigore da mezzanotte che prevede il contingentamento a 20 persone per le feste e cerimonie religiose, il numero massimo di 4 ospiti a tavolo per ristoranti e locali e la chiusura alle ore 24 per pub bar e ristoranti.

Scattati anche il divieto di assembramento davanti scuole, luoghi e uffici pubblici e lo stop delle visite ai pazienti ricoverati in strutture sanitarie o sociosanitarie. Previsto anche il contingentamento per chi frequenta palestre e scuole da ballo. Infine si invita a favorire lo smart working.