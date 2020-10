Coronavirus Roma, Esercito inizia l'operazione Igea: 30.000 tamponi al giorno alla Cecchignola

Circa 1.400 militari dell'Esercito distribuiti in 200 squadra e in grado di eseguire fino a 30.000 tamponi al giorno, saranno operative a partire dal prossimo fine settimana.

È questo il contributo dell'Operazione Igea, condotta da team interforze composti da personale dell'Esercito e delle altre Forze armate, che il Ministero della Difesa ha messo a disposizione dei cittadini su tutto il territorio nazionale per incrementare la capacità giornaliera del Paese di effettuare tamponi.

In particolare, da questa mattina, in via dei Bersaglieri alla Cecchignola, è attiva la prima postazione messa a disposizione dall'Esercito per effettuare i tamponi orofaringei di ricerca del nuovo coronavirus in modalità Drive through.

Un assetto, allestito e gestito dal Comando Logistico dell'Esercito, che prevede un dispositivo in cui saranno impiegati medici e infermieri del Policlinico Militare di Roma Celio e del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma, con il supporto logistico del personale dell'8° Reggimento Trasporti Casilina, opererà anche in sinergia con le Autorità Sanitarie della Regione Lazio, che interverranno, nei prossimi giorni, con propri sanitari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'area del Drive through può contenere circa 400 auto senza condizionare la viabilità esterna, sarà operativo tutti i giorni (festivi compresi) e consentirà un notevole incremento per l'attività di tracciamento della circolazione del virus.