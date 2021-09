Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 19 settembre 2021

Sono oltre 8,1 milioni le dosi di vaccino somministrate nel Lazio dove continua il trend in calo dei contagi da Coronavirus. Sono 144 i nuovi positivi a Roma città, 82 nei Comuni della provincia e 51 nel resto del territorio regionale. In totale sono 244 i nuovi casi di Covid19 nel Lazio alla giornata di domenica 19 settembre. Come informano da Salute Lazio, l’86% degli adulti della regione hanno completato l’iter della vaccinazione con il Lazio che risulta tra le prime Regioni in Europa per la copertura vaccinale completa.

"Nel Lazio su 7.344 tamponi molecolari e 6.468 tamponi antigenici per un totale di 13.812 tamponi, si registrano 277 nuovi casi positivi (-99) e sono -46 rispetto a domenica 12 settembre. Sono 2 i decessi ( = ), 426 i ricoverati (-3), 58 le terapie intensive ( = ) e 326 i guariti - scrive in una nota l’Assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato -. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 2%. I casi a Roma città sono a quota 144. Deciso calo dei casi positivi sia su base giornaliera che su base settimanale, effetto vaccini".

Coronavirus: bollettino 19 settembre 2021

Nel complesso, alla giornata del 19 settembre 2021 sono 11320 gli attuali casi positivi Coronavirus nella regione Lazio. Di cui 10836 sono in isolamento domiciliare, 426 sono ricoverati non in terapia intensiva, 58 sono ricoverati in terapia intensiva. 8597 sono i pazienti deceduti e 361406 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 381323 casi.

Coronavirus a Roma: i dati del 19 settembre

Asl Roma 1: 45 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Asl Roma 2: 82 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 3: 17 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

SarsCov2 in provincia di Roma

Asl Roma 4: 33 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 5: 14 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 6: 35 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Covid19 nel Lazio

Il bollettino dello Spallanzani del 19 settembre 2021

All'Inmi Spallanzani di Roma sono ricoverati "64 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2, di cui 1 in via di dismissione". Lo evidenzia il bollettino odierno, il numero 598, dell'Istituto per le malattie infettive. "Sono 15 i pazienti ricoverati in terapia intensiva - aggiungono i medici -. Quelli dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono, a questa mattina, 3152".