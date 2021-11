Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 14 novembre 2021

Tornano sotto quota mille i casi di Coronavirus nel Lazio. Sono infatti 200 in meno i positivi nel territorio regionale rispetto ai dati di sabato (867 oggi a fronte dei 1067 di ieri), con una diminuzione sia a Roma città che nei capoluoghi di provincia ed un aumento di dieci casi nei Comuni della provincia capitolina. Dati che devono tenere conto di 16.228 tamponi effettuati in meno (sabato erano 50.315 domenica 34.087). Nel complesso i casi positivi al Covid19 nella giornata di domenica 14 novembre sono 867 a Roma città, 305 nella sua provincia e 265 nel resto del territorio regionale con la situazione di Aprilia che, per l'elevata incidenza dei casi, continua ad essere monitorata.

"Nel Lazio su 10.171 tamponi molecolari e 23.916 tamponi antigenici per un totale di 34.087 tamponi, si registrano 867 nuovi casi positivi (-200), 4 i decessi (-5), 558 i ricoverati (+8), 70 le terapine intensive (+1) e + 376 i guariti - il commento dell’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato -. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,5%. I casi a Roma città sono a quota 297. Nel Lazio abbiamo raggiunto 9 milioni di somministrazioni con oltre 93% di adulti in doppia dose e oltre 87% over 12 in doppia dose. E' importante prenotare il proprio richiamo dopo 180 giorni evitanto così assembramenti negli Hub. Oggi torniamo sotto la quota dei mille casi giornalieri, ma non possiamo assolutamente abbassare la guardia. Il Covid colpisce duro e mi ha colpito il decesso di un uomo di 51 anni nella provincia di Roma, non vaccinato e fumatore. Le somministrazioni del vaccino Covid sono aumentate del 10% rispetto al dato di una settimana fa, in prevalenza terze dosi il 64%. Il 24% sono seconde dosi e prime dosi al 13%. Continua ad essere monitorata la situazione di Aprilia in provincia di Latina per l'elevata incidenza dei casi".

Coronavirus: bollettino 14 novembre 2021

Nel complesso, alla giornata del 14 novembre 2021 sono 12758 gli attuali casi positivi Coronavirus nella regione Lazio. Di cui 12130 sono in isolamento domiciliare, 558 sono ricoverati non in terapia intensiva, 70 sono ricoverati in terapia intensiva. 8882 sono i pazienti deceduti e 383598 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 405238 casi.

Coronavirus a Roma 14 novembre 2021

Asl Roma 1: sono 98 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 179 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 20 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Covid19 nei Comuni della provincia romana

Asl Roma 4: sono 51 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 115 i nuovi casi e 1 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 139 i nuovi casi e 1 i decessi nelle ultime 24h.

SarsCov2 nel resto del Lazio

Nelle province si registrano 265 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 87 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 109 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 34 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 35 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Il bollettino dello Spallanzani del 14 novembre 2021

All'Inmi Spallanzani di Roma sono ricoverati "99 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2, di cui 1 in via di dismissione". Lo evidenzia il bollettino odierno, il numero 654, dell'Istituto per le malattie infettive. "Sono 22 i pazienti ricoverati in terapia intensiva - aggiungono i medici -. Quelli dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono, a questa mattina, 3350".