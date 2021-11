Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 23 novembre 2021

Quasi mille nuovi casi di Coronavirus a Roma città, con un aumento di positivi al Covid19 di 257 persone. Tornano a salire i casi di SarsCov2 nel territorio regionale, anche se i dati devono tener conto di 259 notifiche pregresse non conteggiate nella Asl Roma 1. Nel complesso nella Capitale sono 931 i casi di Coronavirus, 279 nei Comuni della provincia capitolina e 246 nei capoluoghi di provincia. In totale nel Lazio sono 1456. Quattro i decessi, tre dei quali non vaccinati.

"Nel Lazio si 17.087 tamponi molecolari e 31.544 tamponi antigenici per un totale di 48.631 tamponi, si registrano 1456 nuovi casi positivi (+516), 259 casi nella Asl Roma 1 sono notifiche pregresse, i casi odierni sarebbeto stati 1197. 4 i decessi (-11), 677 i ricoverati (+21), 84 le terapie intensive (=) e + 765 i guariti - il commento dell'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato -. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,9%. I casi a Roma città sono a quota 931. Oggi su 4 decessi 3 non erano vaccinati".

Confronto rispetto ad un anno fa

Rispetto ad un anno fa esatto (23 novembre 2020) sono - 44 i decessi, - 885 i casi positivi, -2764 i ricoverati in area medica, -251 i ricoverati in terapina intensiva e - 65.123 le persone in isolamento domiciliare.

Coronavirus a Roma 23 novembre 2021

Asl Roma 1: sono 474 i nuovi casi e 0 decessi nelle ultime 24h. (259 notifiche pregresse)

Asl Roma 2: sono 230 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 227 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Covid19 nei Comuni della provincia romana

Asl Roma 4: sono 87 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 120 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 72 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

SarsCov2 nel resto del Lazio

Nelle province si registrano 246 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 58 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 76 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 29 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 83 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.