Coronavirus, casi a Roma sud e sul litorale: chiusi per sanificazioni stabilimenti, ristorante e supermercato

Negli ultimi tre giorni a Roma ci sono stati 268 nuovi contagi da coronavirus. Una media di 89 contagi al giorno. La zona di Roma sud e del litorale, tra locali e stabilimenti balneari è quella più sotto controllo tanto che le Asl di zona, la Roma 2 e la Roma 3 per diverse situazioni si sono trovate a chiudere temporaneamente due lidi balneari, un ristorante e un supermercato.

Chiuso ristorante a Mezzocammino, l'appello del titolare

Una cliente che ha passato una serata al ristorante Foodisfaction in in piazza Guido Crepax venerdì è risultata positiva al test per il Covid-19. La donna era nel locale 18 agosto (22.30-00.00), come ha reso noto Alessio Marocchi, il titolare del locale che con un post ha voluto informare e rassicurare la sua clientela.

"Di giorno in giorno, ad ogni fine turno, il locale è stato sanificato e tutto il nostro staff ha sempre lavorato con mascherine ed effettuato in modo ripetuto la disinfezione delle mani con i gel certificati. - scrivere Marocchi in un post su Facebook - Vorremmo inoltre garantirvi la massima trasparenza aggiornandovi di volta in volta, per sviluppi successivi. Al momento tutto il nostro staff sta effettuando il test, e non appena avremmo il totale dei risultati vi daremo comunicazione e gestiremo la situazione in base alle linee guida dell'Asl di competenza che abbiamo già contattato. Ci teniamo alla sicurezza di tutti, pertanto il nostro locale sarà risanificato a fondo in questi giorni per essere pronti a ripartire appena sarà possibile farlo". La cliente, la sera del 18 agosto, non è stata servita nel ristorante ma nello spazio adibito a pub.

Chiuso Eurospin ad Ostia

A Ostia, invece, è stato chiuso temporaneamente il supermercato Eurospin in via delle Azzorre. La decisione di chiudere il punto vendita è stata presa dopo la comunicazione che una delle clienti è risultata positiva. Come prescrivono i protocolli il locale riaprirà a sanificazione avvenuta e dopo i controlli sul personale.

Chiusi per sanificazioni due stabilimenti

Sempre nel X Municipio il caso che riguarda 8 giovani risultati positivi al Covid-19 dopo una vacanza a a Rimini ha portato alla chiusura per sanificazione de La Spiaggia sul lungomare Amerigo Vespucci. La serata di Ferragosto, infatti, il gruppo l'aveva passata a ballare proprio nella struttura balneare.

La Spiaggia è rimasta chiusa per la sanificazione dei locali. La Asl ha proceduto a effettuare i test – risultati negativi – sui contatti a loro più vicini. E' stato anche richiesto l'elenco del personale, di tutti gli abbonati, dei giornalieri e dei partecipanti all’evento del 15. Il lido, secondo quanto apprende RomaToday, potrebbe riaprire martedì.

Sempre venerdì è stato chiuso "per sanificazione precauzionale" anche il Kursaal: è emerso infatti che uno degli otto ragazzi positivi avrebbe utilizzato le strutture sportive del lido. Lo stabilimento è prossimo alla riapertura in sicurezza.