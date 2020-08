Coronavirus, 5 nuovi positivi individuati a Fiumicino e Ciampino. D'Amato: "Test a Roma è servizio per il Paese"

Continuano i test negli aeroporti di Roma per prevenire il contagio da coronavirus. Nella giornata del 19 agosto sono stati segnalati cinque nuovi casi, che si sommano ai trenuto già registrati.

A spiegarlo è l'Unità di Crisi della Regione Lazio: "Sono stati individuati presso l'aeroporto di Fiumicino due nuovi casi ai test rapidi antigenici. Si tratta di un bambino proveniente da Dubrovnik (Croazia) e una ragazza residente a Chieti e di rientro da Malta. La società Aeroporti di Roma ha predisposto presso lo scalo di Fiumicino un apposito servizio di assistenza per i bambini in attesa dei test. Mentre presso lo scalo di Ciampino sono stati effettuati 135 test che hanno permesso di individuare tre casi positivi di rientro due dalla Grecia e uno dalla Spagna. Tutti i casi positivi sono asintomatici, sono stati posti in isolamento ed è stato avviato il contact tracing internazionale".

"Non mi sorprende affatto che le valutazioni cliniche abbiano spinto i medici al ricovero per alcuni giovani", ha affermato in una nota, l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato aggiungendo, sul tema dei test rapidi negli aeroporti, un elemento: "I dati di questi giorni ci confermano che l’attività messa in atto presso gli scali aeroportuali di Fiumicino e Ciampino serve l’intero Paese. Finora dei test effettuati ai viaggiatori provenienti da Croazia, Grecia, Spagna e Malta, il 47% è relativo a residenti nel Lazio mentre il 30% è relativo a residenti in altre regioni e il 23% è relativo a Paesi esteri".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le regioni con maggior prevalenza di passeggeri testati sono la Campania (24%), la Toscana (14%), l'Abruzzo (11%), la Lombardia (9%), l'Umbria (8%) e la Puglia (7%). L'unica regione finora che non ha avuto viaggiatori testati è la Valle D'Aosta, mentre oltre il 9% riguarda cittadini residenti in Lombardia.