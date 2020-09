Coronavirus Roma, positivo uno studente di un liceo a San Giovanni: attività didattiche sospese

Un nuovo caso di coronavirus in una scuola di Roma. A renderlo noto è la dirigenza del liceo classico sperimentale Bertrand Russel che ha comunicato la "sospensione delle attività didattiche nella sede di via La Spezia".

"Si comunica che è stata disposta dalla ASL, Servizio di prevenzione territorialmente competente, la quarantena per una classe quarta poiché è stato accertato il tampone positivo al Covid per un studente. - spiega l'istituto - Lo studente in questione aveva manifestato sintomi a casa e i genitori, rivolgendosi al pediatra hanno fatto fare il tampone ed è risultato positivo".

Lo studente, secondo quanto reso noto, "ha frequentato solamente quattro giorni, dal 15 settembre al 18 settembre". I genitori hanno avvisato la scuola ed è stato allertato il servizio ASL competente il quale ha fatto partire il tracciamento per i contatti stretti.

"La classe in questione ha osservato scrupolosamente tutte le regole sul distanziamento e sull'igiene personale", conclude la nota.

I precedenti casi nelle scuole

Gli ultimi casi si sono verificati a Nuovo Salario, Acilia e Tor de' Schiavi. La scorsa settimana casi anche nel liceo Righi, al De Merode di piazza di Spagna, a Villa De Santis (con un bambino dell'asilo risultato positivo al tampone), senza dimenticare i casi all'American Overseas School of Rome e alla Marymount International.

Positivo un alunno positivo a Fonte Nuova

Un caso si registra anche nella provincia di Roma, a Fonte Nuova, nella classe 1C della Scuola Primaria dell'Istituto Luigi Pirandello è stato diagnosticato un caso di positività al Covid-19, a seguito di Tampone Naso-Faringeo molecolare (TNF).

"Sono in attesa di avere disposizioni dall'ASL, ma anticipo che le attività didattiche della classe 1C Primaria saranno sospese fino al 30 settembre. - sottlinea il Dirigente Scolastico Antonio Sansotta - L'ASL mi comunicherà eventuale possibilità di svolgere il protocollo di prelievo del TNF a tutte le persone coinvolte presso la sede scolastica, con modalità simile a quanto avviene al drive trhough (prelievi da effettuare in macchina) e che verranno comunicate in dettaglio di seguito".