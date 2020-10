Coronavirus Roma, 16 positivi nel liceo Russell. Sanificati due asili del III Municipio

Sono sedici i casi di Coronavirus accertati, dopo i primi test, nel liceo classico Bertrand Russell, vicino alla fermata metro Ponte Lungo, in via Tuscolana. A confermarlo la Asl che oggi, dalle 14, effettuerà nuovi test "nella sede di via Tuscolana 208 nell'aula S33 alle classi 1B,1C,1D, 2A, 2B, 3C, 3E, 3A, 5D, 5A", come si legge dal sito della scuola.



La mattina, invece, a partire dalle ore 9.00, tutti gli studenti, i docenti e il personale ATA presenti "nella sede di via La Spezia possono essere volontariamente sottoposti al tampone rapido a cura della ASL Roma2 presente in sede".

I primi casi nell'istituto Russell

Tutto è iniziato il 28 settembre, a seguito di comunicazione della famiglia che ha segnalato un caso positivo al tampone per il Covid-19 in una classe quinta della sede centrale, si è provveduto a mettere in quarantena la classe e i docenti. Nel pomeriggio la ditta specializzata ha sanificato l'aula e i bagni del piano. Nella giornata del 29 settembre è stato segnalato un nuovo caso nella medesima classe.

Gli altri positivi nella scuola

E così i primi casi accertati di positività sono stati 1 in una classe quarta e 2 in una classe quinta nella sede di via Tuscolana e 12 in una classe quarta nella sede di via La Spezia e un collaboratore scolastico in servizio presso la sede di via La Spezia. Da mercoledì sono quindi iniziati i test.

Sanificazione in due asili del III Municipio

Nel III Municipio, invece, è stata disposta la sospensione dell'attività didattica del padiglione che ospita le sezioni A e B della Scuola dell'Infanzia Val di Lanzo nella giornata del 30 settembre e fino al termine dell'intervento di sanificazione che avverrà presumibilmente nella giornata di domani o al più tardi di giovedì. Sospensione anche solo della bolla dell'Asilo Nido Cocco e Drilli nella giornata del 30 settembre e fino al termine dell'intervento di sanificazione che avverrà presumibilmente nella giornata di oggi.

Fiumicino, negativi tutti gli studenti di una scuola media

Lo screening anti-covid effettuato ieri dalla Asl Rm 3 tramite tamponi sugli studenti della scuola media di via Copenaghen, la prima sul territorio, a cui ha partecipato l'85% di ragazzi e ragazze dell'istituto, ha portato a un risultato tutto negativo. Lo rende noto il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. "Una notizia eccellente - spiega - anche per la grande partecipazione ottenuta, 225 studenti su 264 totali, per la quale ringrazio di cuore tutte le famiglie coinvolte".