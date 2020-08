Coronavirus, 30 casi positivi intercettati negli aeroporti. D'Amato: "Noi efficienti, Roma batte Milano"

Sono trenta i casi positivi intercettati negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino nella giornata di ieri. Dati forniti della Regione Lazio e in costante aumento nell'arco della giornata: se erano venti i casi poco prima delle 17, alle 19 circa l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato, intervistato da Radio24, ne ha annunciati sette in più mentre altri tre sono stati comunicati dall'Unità di Crisi COVID-19 intorno alle 21.

I 30 casi totali, come ha sottolineato D'Amato, sono tutti giovani (il 50% dei casi riguarda giovani di età tra 18 e 34 anni) e asintomatici che altrimenti non si sarebbero scovati e avrebbero girato per l'Italia: ""uesto ci dimostra l'importanza di effettuare questi test. Presso gli scali di Fiumicino e Ciampino transita circa il 60% del flusso nazionale e dunque è un lavoro importante che stiamo facendo non solo per Roma, ma per il resto del Paese. Una volta tanto possiamo dire con orgoglio che Roma batte Milano ed è stata più efficiente per i test in aeroporto".

Nello specifico, sui trenta casi, ne sono stati registrati 18 casi all'aeroporto di Fiumicino e tra questi sette sono residenti nella capitale, uno Campagnano Romano, tre nel reatino, due in Toscana, due in Puglia, uno in Liguria e due cittadini spagnoli. I restanti 12 casi sono stati individuati presso lo scalo di Ciampino e tra questi quattro residenti nella capitale, tre in Umbria, uno in Abruzzo, due cittadini spagnoli, un cittadino greco e uno albanese.

"Tutti i casi sono stati posti in isolamento ed è stato avviato il contact tracing internazionale. Un lavoro utile per la sicurezza del Paese", ha concluso l'Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio.