Coronavirus, a Roma ancora controlli per chi torna dalle vacanze: 8 positivi negli aeroporti

Continuano i test negli aeroporti di Roma per prevenire il contagio da coronavirus. Ieri sono stati rintracciati 20 casi, nella giornata del 20 agosto sono stati segnalati 20 nuovi casi, che si sommano ai trenuto già registrati mentre giovedì sono stati rintracciati 17 nuovi contagiati.

Venerdì presso lo scalo di Fiumicino sono stati individuati 3 nuovi positivi e 5 i positivi individuati all'Aeroporto di Ciampino. Da inizio attività i casi positivi asintomatici individuati attraverso l’utilizzo dei test rapidi antigenici sono stati 72 di cui più della metà residenti fuori regione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tutti i viaggiatori sono asintomatici, sono stati posti in isolamento ed è stato avviato il contact tracing internazionale. Per quanto riguarda i drive-in della Regione Lazio nella giornata di ieri sono stati eseguiti 3.883 test per il COVID-19: sono così ripartiti: Forlanini 200, Casal Bernocchi 286, San Giovanni 322, Santa Caterina delle Rose 400, Via degli Eucalipti 171, Campus Bio-Medico di Roma 255, Labaro 265, Santa Maria della Pietà 293, Istituto Zooprofilattico 264, Genzano di Roma 235, Anzio 68, Viterbo Belcolle 71, Rieti 98, Palombara Sabina 136, Colleferro 135, Latina 190, Frosinone 153, Bracciano 238 Civitavecchia 103.