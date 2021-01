Coronavirus Roma, valore Rt regionale di poco sotto l'1. Zingaretti: "Fine dell'emergenza è ancora lontana"

Roma resta sotto quota 800 nuovi casi Covid in un giorno, registrando quindi 787 nuovi contagiati a fronte dei 733 di giovedì. Stando ai dati dell'8 gennaio, nel Lazio, sono calati i contagi da Coronavirus ed il numero di posti letto occupati nelle terapie intensive e nei reparti ospedalieri ordinari, ma sale il numero delle vittime.



Il valore Rt regionale resta così di poco sotto l'1 (0.98). Il Lazio resta quindi ancora in fascia gialla. "Ad oggi l'unica regione italiana a non avere mai cambiato colore - dichiara in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti - Un risultato importante frutto senza dubbio delle scelte fatte in questi mesi ma soprattutto del rispetto delle norme da parte dei cittadini laziali, a cui va il mio ringraziamento".



"Non possiamo abbassare la guardia però. I dati di questi ultimi giorni ci dicono chiaramente che la fine dell'emergenza è ancora lontana e la curva dei contagi continua a crescere. Per questo serve, fino a che non avremo una vaccinazione di massa, continuare in questa direzione: rispettando le regole, mantenendo comportamenti rigorosi e applicando tutte le misure di prevenzione. Solo in questo modo potremo contenere efficacemente la diffusione del virus".

Nel Lazio 77.855 i casi positivi

Restano sotto quota 80mila i casi positivi nel Lazio: sono oggi 77.855 i contagiati, 69 in meno nelle ultime 24 ore. Diminuiscono i ricoverati: sono infatti 2.871 contro i 2.882 (-11 rispetto al 7 gennaio). Scende di una unità il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 309 contro i 310 di giovedì.



Mentre, sempre rispetto al 7 gennaio, sono 4.060 i morti (+45 decessi nelle ultime 24 ore). Superano quota 94mila i guariti: sono quindi 94.457 contro i 92.821 di giovedì, quindi 1.636 in più nelle ultime 24 ore. Il totale dei casi esaminati superano quota 176mila: sono oggi 176.372 (+1.613 rispetto a giovedì).

Vaccino anti-Covid

Prosegue a pieno regime l'attività di vaccinazione. Alle 12 di oggi sono 53.606 le dosi di vaccino somministrate nel Lazio. "Dobbiamo commisurare le dosi per i primi richiami che inizieranno a metà mese", spiega D'Amato, il quale aggiunge che "è stata completata la vaccinazione anti Covid della quasi totalità del personale sanitario dedito all'assistenza. Il Lazio è la prima struttura regionale a completare le vaccinazioni".



Le prossime consegne sono previste per le giornate dell'11, 18 e 25 di gennaio.In questa prima fase, come da indicazioni nazionali, i soggetti interessati sono il personale sanitario e operatori e ospiti delle Rsa.