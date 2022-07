Coronavirus a Roma e nel Lazio, i dati degli ultimi 7 giorni. I dati nei quartieri

La crescita dei casi su base settimanale rallenta e si attesta a +11%, quando era al +50% nei sette giorni precedenti. L'incidenza dei casi, invece, aumenta a 1.315 su cento mila abitanti (era 1.175 la scorsa settimana). Resta stabile il valore Rt a 1.24 e l'occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva.

Il bilancio dell'ultima settimana, sotto il profilo dei dati dei nuovi contagi da coronavirus a Roma e nel Lazio, certifica una situazione che ormai va avanti da settimane: il virus circola ancora. Un miglioramento, seppur piccolo, comunque c'è: si registrano 1.600 casi in meno rispetto allo stesso giorno della settimana scorsa. La regione, per voce dell'assessore alla sanità Alessio D'Amato, non vuole abbassare la guardia e sta battendo forte il tasto sulla quarta dose.

"Attenzione ai concerti"

"Sono già 25mila le prenotazioni per la quarta dose di vaccino rivolte agli over 60 e ai soggetti fragili. Un dato importante che speriamo si consolidi perché il nostro obiettivo è fare 500mila vaccinazioni", ha detto intervenendo a RaiNews, sottolineando che "non esistono vaccini vecchi e nuovi, esiste il vaccino ed è importante che venga fatto in questa fase".

Parlando appunto della situazione del Lazio, D'Amato ha spiegato che "stiamo assistendo un rallentamento dell'incremento di casi. Questo significa che andiamo verso la fase del plateu. Chi è fragile o non è vaccinato farebbe bene a evitare concerti e manifestazioni". Il monito arriva nei giorni dopo gli eventi estivi, che secondo D'Amato non escludono un nuovo aumento dei casi nei prossimi giorni.

La situazione nei quartieri di Roma

La mappa del contagio in città, aggiornata al 14 luglio secondo i dati di Salute Lazio, ci rappresenta ancora come le zone più colpite sono quelle della periferia est. Il VII (Appio-Tuscolano) con 75285 positivi segnalati da settembre 2021 a oggi contro i 71783 della scorsa settimana, è il più colpito. Subito dopo quello delle Torri con 69165 casi ogni diecimila abitanti, il III di Montesacro con 60448, il X Municipio (quello di Ostia) con 60250 e il V distretto (Prenestino-Centocelle) con 56973.

Quindi ci sono il XIV (Monte Mario) con 52964 positivi contati da settembre a maggio, il nono (Eur) con 51773. A seguire, il quarto municipio (Tiburtino) che registra 45516 positivi, il I Municipio con 44239, II municipio (Parioli) con 43920, l'undicesimo municipio (Arvalia) con 41223 e XII (Monteverde) con 40562. Le note liete, per così dire, arrivano invece dal XV distretto (Roma nord) con 39908, dall'VIII Municipio (Garbatella) 37083 e dal XIII (Aurelio) con 34938.

I dati dall'istituto Gimbe

Secondo i dati dell'istituto Gimbe, a livello nazionale, nella settimana 6-12 luglio tutte le regioni registrano un incremento percentuale dei nuovi casi: dal 5,1% del Lazio al 51,1% della Valle D'Aosta; fa eccezione la Lombardia che segna un -6,2%. Rispetto alla settimana precedente, in 8 Province si rileva una diminuzione dei nuovi casi (dal -21% di Lecco al -0,3% di Roma), mentre le rimanenti 99 province registrano un aumento percentuale dei nuovi casi (dal +0,1% di Firenze al +101,1% di Sondrio).