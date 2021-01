Coronavirus, il rapporto tra positivi e tamponi è al 14%

Casi di Coronavirus in diminuzione nel territorio regionale, anche a fronte di oltre 3mila tamponi effettuati in meno. A preoccupare un focolaio, 14 casi di Covid-19, segnalati dall'Asl Roma 6 nelle ultime 24 ore che hanno un link con la Rsa Villa Gaia a Nettuno, dove è in corso l'indagine epidemiologica. Nel complesso alla data del 7 gennaio sono stati 1779 i contagi registrati nel territorio regionale. Numeri in calo a Roma città (733 casi) e nei capoluoghi di provincia (411 di giovedi a fronte dei 651 del giorno prima). Aumentano invece i contagi nei Comuni della provincia romana (636).

Coronavirus: il bollettino del 7 gennaio 2021

Nel complesso, alla giornata del 7 gennaio sono 77923 gli attuali casi positivi Coronavirus nella regione Lazio. Di cui 74731 sono in isolamento domiciliare, 2882 sono ricoverati non in terapia intensiva, 310 sono ricoverati in terapia intensiva. 4015 sono i pazienti deceduti e 92821 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 174759 casi.

Il bollettino dello Spallanzani dell'8 gennaio 2021

All’Istituto Spallanzani di Roma sono ricoverati “203 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2. 32 pazienti necessitano di terapia intensiva”. Lo comunica, nel bollettino medico diffuso in giornata l’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani aggiungendo che “i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 1708”.

"Su oltre 12mila tamponi nel Lazio (- 3.078) si registrano 1779 casi positivi (- 228), 43 i decessi (+ 6) e + 1579 i guariti. Diminuiscono i casi che tornano sotto quota 2mila, mentre aumentano i decessi, i ricoveri e le terapie intensive - il commento dell'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato -. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14%. I casi a Roma città tornano a quota 700".



Coronavirus: i dati di Roma del 7 gennaio 2021

Nel dettaglio per quanto riguarda la Capitale, nella Asl Roma 1 sono 244 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Cinque sono ricoveri. Si registrano quattro decessi di 64, 74, 81 e 91 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 396 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centosessantotto sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano tredici decessi di 59, 68, 70, 76, 83, 89, 89, 89, 89, 90, 90, 91 e 97 anni con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 93 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 81, 83 e 93 anni con patologie.

I dati dai Comuni della provincia di Roma

Nella Asl Roma 4 sono 243 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 78 anni con patologie. Nella Asl Roma 5 sono 179 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi di 69, 77, 80, 80 e 84 anni con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 213 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Quattordici casi hanno un link con la RSA Villa Gaia a Nettuno dove è in corso l’indagine epidemiologica. Si registrano sei decessi di 77, 83, 85, 87, 93 e 94 anni con patologie.

Coronavirus nei capoluoghi di provincia

Nelle province si registrano 411 casi e sono undici i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 211 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sei decessi di 54, 59, 65, 65, 82 e 92 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 61 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano tre decessi di 72, 82 e 82 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 76 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 70 e 82 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 63 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Campagna di vaccinazione

Come informano dalla Regione Lazio è stata completatata al somministrazione del 100 % dei vaccini. Il 7 gennaio sono state consegnate tutte le dosi previste dalla seconda fornitura dei vaccini da parte della Pfizer. Prosegue dunque a pieno regime l'attività di vaccinazione. Oltre 50mila (50.223) le vaccinazioni effettuate. Una campagna vaccinale anti Covid-19 che prosegue a pieno ritmo anche alla Casa della Salute Prati-Trionfale. Con il Presidio Ospedaliero Santo Spirito in Sassia e Presidio Ospedaliero San Filippo Neri, la Asl Roma 1 ha a disposizione 4 siti "ma diventeranno molti di più, per arrivare in modo capillare su tutto il nostro territorio".

Vaccinati i sanitari della polizia di Stato

Vaccinati giovedì mattina anche i sanitari della Polizia di Stato che operano nella Regione Lazio. L’immunizzazione fa parte della campagna di vaccinazione nazionale. In particolare, la collaborazione tra la Direzione centrale di sanità del Dipartimento della pubblica sicurezza e la Direzione sanitaria dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma, ha permesso di organizzare una giornata di prevenzione in cui sono stati vaccinati 120 sanitari tra medici ed infermieri che, quotidianamente, si prendono cura degli operatori della Polizia di Stato, ma che sono anche a disposizione per coadiuvare i servizi sanitari territoriali nell’assistenza ai cittadini. Vaccini anche per il personale sanitario del corpo dei vigili del fuoco.

Test antigenici a scuola

Per quanto concerne le scuole sono stati eseguiti circa 2mila test antigenici ed è stata messa a disposizione la rete dei drive in nella fascia oraria pomeridiana per gli studenti delle scuole superiori. Per le prenotazioni, oltre che sul sito della dalla Regione Lazio, potranno essere fatte a breve con una App e basterà solamente il codice fiscale.