Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati di oggi 8 dicembre 2021

Poco meno di 100 nuovi casi di Coronavirus nel Lazio (+80) rispetto alle 24 ore precedenti, con un aumento di contagi nella Capitale e nei capoluoghi regionali con numeri in calo nei Comuni della provincia romana. Sono 740 i casi di Covid19 nella Città Eterna, 398 in provincia e 416 nel resto del territorio regionale per un totale di 1554 casi di SarsCov2 a fronte dei 1474 di martedì 7 dicembre.

"Nel Lazio su 17.665 tamponi molecolari e 35.339 tamponi antigenici per un totale di 53.004 tamponi, si registrano 1554 nuovi casi positivi (+80), sono 3 i decessi (-9), 760 i ricoverati (-9), 113 le terapie intensive (+7) e + 891 i guariti - il commento dell'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato -. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,9%. I casi a Roma città sono a quota 740".

Coronavirus: bollettino 8 dicembre 2021

Nel complesso, alla giornata del 8 dicembre 2021 sono 25439 gli attuali casi positivi Coronavirus nella regione Lazio. Di cui 24566 sono in isolamento domiciliare, 760 sono ricoverati non in terapia intensiva, 113 sono ricoverati in terapia intensiva. 9037 sono i pazienti deceduti e 401451 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 435927 casi.

Coronavirus a Roma 8 dicembre 2021

Asl Roma 1: sono 219 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 375 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 146 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Covid19 nei Comuni della provincia romana

Asl Roma 4: sono 102 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 162 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 134 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

SarsCov2 nel resto del Lazio

Nelle province si registrano 416 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 139 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 154 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 52 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 71 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Oltre un milione di dosi di richiamo

Prosegue intanto a gonfie vele la campagna di vaccinazione, come spiega ancora l'assessore D'Amato in una nota: "Stamani ho salutato con un selfie con le nostre operatrici sanitarie nel nuovo hub vaccinale dell’Auditorium – Parco della Musica di Roma (Alessandra Brandimarte medico responsabile del centro e Marinella Lombrici coordinatore infermieristico), il superamento del traguardo di 1 milione di dosi di richiamo somministrate nel Lazio. Stiamo viaggiando ad oltre 55 mila somministrazioni al giorno, ben oltre il target fissato dalla struttura Commissariale, e con una buona notizia relativa alle circa 4 mila prime vaccinazioni ogni giorno. Avanti così, l’obiettivo è quello di raggiungere nel mese di dicembre quota 2 milioni di richiami”.