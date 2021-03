Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 7 marzo

D'Amato: "E' in corso in questo momento una battaglia molto importante nel Lazio, questa settimana siamo in zona gialla ma non è una tana libera tutti. Serve grande attenzione e il rispetto delle regole"

Tornano sotto i seicento i contagi da Coronavirus a Roma. Sono infatti 591 i nuovi positivi registrati emersi nel bollettino della Regione Lazio sul Covid-19. Appena 283 i casi nelle altre province della Capitale. Oggi, infatti, su quasi 12 mila tamponi (2.215 meno di quelli segnalati sabato) e oltre 18 mila antigenici per un totale oltre di 30 mila test, si registrano 1.399 casi positivi, ossia 164 in meno rispetto a ieri.

Nelle ultime 24 ore, inoltre, si sono registrati 13 decessi (lo stesso dato di ieri) e 943 i guariti. "Diminuiscono i casi e le terapie intensive, mentre aumentano i ricoveri e sono stabili i decessi. - commenta l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato - Il rapporto tra positivi e tamponi è a 11%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende sotto al 4%". Da mezzanotte scatterà l'ordinanza per la zona rossa per la provincia di Frosinone.

Al momento, nel Lazio sono 37.612 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 1.951 ricoverati, 240 in terapia intensiva e 35.421 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 200.515, i decessi 6.042 e il totale dei casi esaminati è pari a 244.169.

Vaccino Covid, nel Lazio da metà marzo certificato per tutti i cittadini

I casi Covid a Roma del 7 marzo

Nella Asl Roma 1 sono 151 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Due casi sono ricoveri. Si registra un decesso con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 342 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono centoventotto i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano due decessi con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 98 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie.

I positivi nelle province di Roma

Nella Asl Roma 4 sono 15 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl Roma 5 sono 146 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl Roma 6 sono 122 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

I positivi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 525 casi e sono nove i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 151 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 31 e 81 anni con patologie.

Nella Asl di Frosinone si registrano 265 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano sei decessi di 62, 63, 73, 83, 83 e 87 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 64 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 86 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 45 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto

Il bollettino dello Spallanzani del 7 marzo

In questo momento sono ricoverati all'interno dell'Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma 139 pazienti positivi al Covid, di cui 23 in terapia intensiva. I pazienti dimessi sono ad ora 2.095. Lo evidenzia il bollettino numero 402 dell'Istituto capitolino per le malattie infettive.