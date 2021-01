Coronavirus Roma, sale nuovamente l'indice Rt. D'Amato: "Prevediamo un peggioramento"

Cresce ancora la curva di nuovi contagi da Coronavirus a Roma e nel Lazio a fronte, però, di un aumento di oltre duemila tamponi rispetto alle 24 ore precedenti.

Mercoledì si sono registrati 2.007 positivi contro i 1.719 del giorno precedente: 288 in più in un giorno. Non solo Roma è tornata sopra i 900 contagi: sono 968 i positivi delle ultime 24 contro i 765 di martedì e i 518 di lunedì.

La buona notizia arriva dai plessi ospedalieri: diminuisce la pressione sulla rete con 2.843 i ricoverati e 306 i posti letto occupati in terapia intensiva.

Il rapporto tra positivi e tamponi è a 13% "ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 5%", spiega l'assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. Il valore Rt sale ma rimane di poco sotto l'1. "Prevediamo un peggioramento della curva - prosegue D'Amato - abbiamo un'onda che si alza come era prevedibile ed occorre massimo rigore e cautela".

Nel Lazio 77.766 i casi positivi

Restano sotto quota 80mila i casi positivi nel Lazio: sono oggi 77.766 i contagiati. Diminuiscono i ricoverati: sono infatti 2.843 contro i 2.869 (-26 rispetto a martedì). Cala di 2 unità il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 306 contro i 308 di martedì.

Mentre, sempre rispetto al 5 gennaio, sono 3.972 i morti contro i 3.935 di due giorni fa (+37 decessi). Superano quota 91mila i guariti: sono quindi 91.242, quindi 1.512 in più nelle ultime 24 ore. Il totale dei casi esaminati superano quota 172mila: sono oggi 172.980.

Vaccino anti-Covid

Sono 39.823 le vaccinazioni effettuate nel pomeriggio. "Entro poche ore - spiega D'Amato - termineremo la somministrazione del 100% della prima fornitura dei vaccini. Stiamo però rilevando troppi ritardi nella registrazione dei dati dei vaccini e chiediamo al Commissario Arcuri di utilizzare direttamente le anagrafi regionali vaccinali che alimentano i dati in tempo reale, per evitare incongruenze nella gestione dei dati". Le prossime consegne sono previste per le giornate dell'11, 18 e 25 di gennaio.