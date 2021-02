Coronavirus, a Roma 410 nuovi casi: sono 920 nel Lazio. I dati del 7 febbraio

Prendono il via domani lunedì 8 febbraio nel Lazio le vaccinazioni per gli over 80 anni. Ad oggi hanno effettuato la prenotazione oltre 214 mila anziani in meno di una settimana (compresi i domiciliari)