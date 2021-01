Coronavirus Roma, l'allarme di D'Amato: "La curva tende ad aumentare"

Risalgono i casi di contagio da coronavirus a Roma, mentre calano le terapie intensive nel Lazio: secondo l'ultimo bollettino sono 1.719 i nuovi positivi (385 in più rispetto al giorno precedente), su oltre 13 mila tamponi effettuati (+3.373 nelle ultime 24 ore).

La Capitale supera quota 700 registrando così 765 nuovi infetti a fronte dei 518 di lunedì, ossia 247 in più in un giorno. Il rapporto tra i casi positivi e i test effettuati, invece, è pari al 13%.

"Ma se consideriamo anche gli antigenici - spiega l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato - la percentuale scende al 4,6%. La curva tende ad aumentare e bisogna mantenere il massimo rigore".

Nel Lazio 77.308 i casi positivi

Restano sotto quota 80mila i casi positivi nel Lazio: sono 77.308 i contagiati, quindi 231 in più nelle ultime 24 ore. Aumentano i ricoverati: sono infatti 2.869 (+17 rispetto a ieri). Cala di 10 unità il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 308 contro i 318 di lunedì.

Mentre, sempre rispetto al 4 gennaio, sono 3.935 i morti (+72 decessi nelle ultime 24 ore). Superano quota 89mila i guariti: sono quindi 89.730 contro gli 88.314 di lunedì, quindi 1.416 in più nelle ultime 24 ore. Il totale dei casi esaminati superano quota 170mila: sono oggi 170.973.

Vaccino anti-covid

È stata superata già nel pomeriggio di martedì la soglia del 70% delle somministrazioni, più precisamente hanno raggiunto quota 37.149 le vaccinazione effettuate. "Il Lazio - dice D'Amato - resta in testa tra le regioni italiane. Preoccupazione per i ritardi nelle consegne delle dosi attese oggi da Pfizer. Sono arrivate solo il 40% delle dosi attese". Le prossime consegne sono previste per le giornate dell'11, 18 e 25 di gennaio.

Nel frattempo, la campagna prosegue anche nel giorno dell'Epifania. In questa prima fase, come da indicazioni nazionali, i soggetti interessati sono il personale sanitario e operatori e ospiti delle Rsa. Mentre "domani mattina - conclude D'Amato - sopralluogo al Policlinico di Tor Vergata". Su salutelazio.it il contatore giornaliero delle vaccinazioni nel Lazio diviso per asl e aziende ospedaliere.