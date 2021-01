Coronavirus Roma, D'Amato: "Casi in aumento riflettono i comportamenti della fase prefestiva"

"I dati in aumento riflettono i comportamenti della fase prefestiva. Bisogna mantenere altissima l'attenzione e il massimo rigore". E' il pensiero dell'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

A preoccupare l'Assessore, non è il dato assoluto dei nuovi contagi, quanto il rapporto tra tamponi e positivi, salito al 14%. Nel Lazio, nelle ultime 24 ore, sono 1.681 i casi di positività rispetto ai 1.275 del giorno precedente, su quasi 12 mila tamponi effettuati (+2.206 rispetto a sabato).

Roma resta sotto quota 800 con 756 nuovi infetti e 12 in meno in un giorno. Stabile il numero dei morti mentre calano i guariti, passando così da 1.164 a 952 (-212 rispetto al 2 gennaio). Il dato positivo è quello delle terapie intensive, in calo rispetto a ieri.

Il bollettino dello Spallanzani del 4 gennaio

In questo momento sono ricoverati all'Inmi Spallanzani di Roma "194 pazienti positivi al tampone per Sars-Cov-2". Lo sottolinea il bollettino numero 340 dello Spallanzani. "Sono 32 le persone in terapia intensiva - aggiungono i medici - I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o in altre strutture territoriali sono, a questa mattina, 1.673".

Nel Lazio 77.153 i casi positivi

Restano sotto quota 80mila i casi positivi nel Lazio: sono oggi 77.153 i contagiati, 705 in più nelle ultime 24 ore. Aumentano i ricoverati: sono infatti 2.824 contro i 2.792 del 2 gennaio. In calo di 6 unità il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 309 contro i 315 di sabato.

Mentre, sempre rispetto al 2 gennaio, sono 3.840 i morti contro i 3.816 di sabato (+24 decessi nelle ultime 24 ore). Superano quota 86mila i guariti: sono quindi 86.927, quindi 952 in più nelle ultime 24 ore. Il totale dei casi esaminati superano quota 167mila: sono oggi 167.920.

I dati dei vaccini

Nel Lazio intanto è stata superata la quota delle 20mila vaccinazioni somministrate. "Un traguardo importante", commenta D'Amato, "che ci vede in testa tra le Regioni per numero assoluto di vaccinazioni. Nei prossimi giorni aumenteremo la capacità produttiva secondo la disponibilità dei vaccini". Prosegue anche l'attività di vaccinazione nelle Rsa del territorio: "Buona l'adesione registrata tra gli operatori", dice D'Amato.

Articolo aggiornato alle 10:55 del 4 gennaio