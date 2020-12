Coronavirus, Roma ancora sopra i 500 nuovi casi. D'Amato: "Fatte 1076 vaccinazioni anti Covid"

Più casi Covid e più tamponi. Ma, purtroppo, anche più vittime che fanno salire a 3.630 il totale dei decessi dall'inizio dell'epidemia. Stando ai dati del Coronavirus a Roma e nel Lazio, infatti, nelle ultime 24 ore sono stati accertati 1333 nuovi contagi in tutta la regione.

Salgono nuovamente i positivi anche a Roma che torna sopra quota 500: sono infatti 565, ovvero 75 in più in un giorno. Calano i ricoverati (da 2.854 a 2.808) mentre i posti letto occupati in terapia intensiva diminuiscono di 2 unità. Insomma, il virus c'è e circola ancora.

Nel frattempo prosegue la Fase 1 del vaccino anti Covid. Le prossime consegne sono previste per le giornate del 4, 11, 18 e 25 di gennaio.

Oltre 83mila i guariti nel Lazio

Restano sotto quota 80mila i casi positivi nel Lazio: ad oggi sono 74.463 i contagiati contro i 74.685 del 29 dicembre, quindi 222 in meno nelle ultime 24 ore. Diminuiscono i ricoverati: sono infatti 2.808, 46 in meno rispetto a martedì. Scende di due unità il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 303 contro i 305 del giorno precedente.

Mentre sono 3.696 i morti (+66 decessi nelle ultime 24 ore). Superano quota 83mila i guariti: sono infatti 83.125 contro gli 81.636 di martedì, quindi 1.489 in più nelle ultime 24 ore. Il totale dei casi esaminati superano quota 161mila: sono oggi 161.284.

Vaccino anti-covid

"Sono state già effettuate 1.076 vaccinazioni", ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, il quale ha aggiunto che nella giornata del 30 dicembre "sono arrivate presso i 20 hub regionali tutte le 41 scatole del vaccino anti-Covid pari a 7.995 fiale e 47.970 dosi di vaccino".

Inoltre, "la vaccinazione - aggiunge - è partita subito secondo le modalità organizzative del piano regionale, al momento della prima somministrazione viene prenotata anche la successiva dose di richiamo". In questa prima fase, come da indicazioni nazionali, i soggetti interessati sono il personale sanitario e operatori e ospiti delle Rsa. Le prossime consegne sono previste per le giornate del 4, 11, 18 e 25 di gennaio.