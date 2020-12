Coronavirus, Roma sotto i 500 casi al giorno. D'Amato: "Ci saranno ancora mesi duri"

"L'arrivo del vaccino non è un tana libera tutti". Sono le parole dell'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato che sottolinea come ci aspetteranno "ancora mesi duri in cui dobbiamo essere rigorosi nel rispetto delle misure di contenimento".

Nelle ultime 24 ore è risalito il numero dei morti, dei ricoveri e delle terapie intensive, mentre diminuiscono i nuovi contagi da Covid-19 nelle ultime 24 ore: nel Lazio sono 966 i nuovi positivi rispetto ai 977 del 27 dicembre, ossia 11 in meno in un giorno, su quasi 10 mila tamponi effettuati (- 401 rispetto a domenica).

Roma resta sotto quota 500: sono infatti 421 i nuovi contagiati a fronte dei 467 di domenica, quindi 46 in meno nelle ultime 24 ore. Aumentano di 31 unità i decessi: sono infatti 47 contro i 16 del giorno precedente.

Nel Lazio 76.070 i casi positivi

Restano sotto quota 80mila i casi positivi nel Lazio: sono 76.070 i contagiati contro i 76.438 di domenica, quindi 368 in meno nelle ultime 24 ore. Aumentano i ricoverati: sono infatti 2.820 contro i 2.802 (+18 rispetto al 27 dicembre). Sale leggermente anche il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 307 contro i 301 del giorno precedente (+6 in un giorno).

Mentre, sempre rispetto al 27 dicembre, sono 3.576 i morti contro i 3.529 di domenica. Superano quota 79mila i guariti: sono infatti 79.087 contro i 77.800 di due giorni fa, quindi 1.287 in più. Il totale dei casi esaminati superano quota 158mila: sono oggi 158.733.

Somministrati 490 vaccini, prime vaccinazioni anche a Rieti e Viterbo

Lunedì sono iniziate, in sicurezza, le prime vaccinazioni a Rieti presso l’ospedale De Lellis e a Viterbo presso l’ospedale di Belcolle. Sono previste 40 vaccinazioni sia presso la Asl di Rieti che in quella di Viterbo.

Nello specifico il 28 dicembre, sono stati somministrati 490 vaccini al personale sanitario nelle province del Lazio Nord, Rieti (40 dosi) e Viterbo (40 dosi), nella Asl Roma 1 (80 dosi), Asl Roma 2 (80 dosi), Asl Roma 3 (50 dosi), il Policlinico Umberto I (50 dosi), l’AO Sant’Andrea (20 dosi), il Policlinico Tor Vergata (30 dosi), il Policlinico Gemelli (50 dosi), il Campus Bio-Medico (20 dosi) e l’ospedale pediatrico Bambino Gesù (30 dosi).