Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 28 novembre 2021

Sono 1255 i nuovi casi da Coronavirus nel Lazio registrati nei test effettuati nella giornata di ieri, sabato 27 novembre, e resi noti oggi nel bollettino del 28 novembre. Nuovi contagi frutto dei 41503 test effettuati, di cui 14.883 molecolari e 26620 antigenici. Sale al 3% il rapporto tra positivi e tamponi. Il numero dei casi positivi è di 51 unità superiore a quello di ieri. Quattro sono invece i decessi, due in meno di ieri, mentre i ricoverati aumentano di un'unità, cinque in più le terapie intensive. Rispetto ad un anno fa, alla stessa data, si registrano 21 decessi in meno, 815 casi positivi in meno e un casono di 2636 unità nei ricoverati. Più scariche di 262 le terapie intensive.

"Il dato odierno dei casi positivi", fa sapere l'assessore Alessio D'Amato, "è stabile rispetto alla scorsa settimana e questo è importante, poiché sembra indicare un inizio di rallentamento della curva, con un tasso di ospedalizzazione sette volte inferiore rispetto a quello di un anno fa grazie alla copertura dei vaccini". Sui vaccini aggiunge: "Nella sola giornata di ieri abbiamo avuto oltre 4 mila somministrazioni di vaccino a chi finora non aveva fatto nemmeno una dose, è una spinta importante per la campagna di vaccinazione che nel Lazio ha superato i 9,3 milioni di somministrazioni e le dosi di richiamo sono oltre 630 mila, pari al 13% della platea. Bisogna mantenere la calma nessun allarmismo, vaccinarsi, mantenere il distanziamento e, li dove ci sono assembramenti, utilizzare la mascherina anche all’aperto".

I dati delle singole asl

Asl Roma 1: sono 226 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 319 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 27 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 50 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 150 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 120 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 103 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 156 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 28 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 76 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.