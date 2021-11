Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 27 novembre 2021

Quota mille casi viene costantemente superata ormai da giorni. Ecco perché una diminuzione di contagi giornalieri strappa un mezzo sorriso. Sono 1204 i nuovi casi, 362 in meno rispetto a ieri. Alto il numero dei test effettuati: 16626 i molecolari, affiancati da 31.103 antigenici. Sei i decessi. Aumentano ancora i ricoverati, diventati 715, mentre sono 89 le terapie intensive. Al 2,5 il rapporto tra positivi e tamponi. A Roma città situazione costante, con 545 contagi.

Qual'era la situazione un anno fa?

Interessante il raffronto con lo scorso anno nello stesso giorno: 63 i decessi in meno, 1.072 i casi positivi in meno, e ben 2.692 in meno i ricoverati in area medica. Terapie intensive più scariche di 262 unità.

I dati sui vaccini

Merito dei vaccini per i quali l'assessorato guidato da Alessio D'Amato fornisce i dati ad oggi. Nel Lazio superate 9 milioni e 300 mila somministrazioni. Superato il 94% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’88% degli over 12 sempre in doppia dose. Per quanto riguarda la terza dose sono oltre 600 mila le somministrazioni effettuate pari a oltre il 10% della popolazione. Dal 1° dicembre saranno rimodulate le disponibilità degli slot di prenotazione, disponibili oltre 2 milioni e 500 mila posti tra dicembre e gennaio.

I dati delle singole Asl

Asl Roma 1: sono 133 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 328 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 84 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 86 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 140 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 134 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 99 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 95 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 33 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 72 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.