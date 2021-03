Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 27 marzo

Restano, per il secondo giorno consecutivo sopra i 900, i contagi da Coronavirus a Roma. Stando ai dati emersi dal bollettino del 27 marzo, infatti sono 955 i nuovi positivi, contro i 910 di ieri. Cresce ancora, anche il numero di pazienti gravi: 4 in più in un giorno.

Oggi su oltre 15 mila tamponi nel Lazio, ben 1.464 in meno rispetto quelli registrati ieri, e oltre 19 mila antigenici per un totale di oltre 34 mila test, si registrano 1.825 casi positivi, ossia 181 meno di venerdì. Nelle ultime 24 ore, inoltre, sono stati segnalati 15 morti e 738 guariti.

"Diminuiscono i casi e i decessi, mentre aumentano i ricoveri e le terapie intensive. - spiega l'assessore alla sanità Alessio D'Amato - Il rapporto tra positivi e tamponi è a 12%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 5%. Presto raggiungeremo il traguardo del milione di somministrazioni".

Secondo i dati di oggi, sono stati superati i 50mila casi attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio. Sono 50.291, di cui 2.872 ricoverati, 364 in terapia intensiva e 47.055 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 222.009, i decessi 6.515 e il totale dei casi esaminati è pari a 278.815.

I casi Covid a Roma del 27 marzo

Nella Asl Roma 1 sono 366 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 460 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 129 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie.

I positivi nelle province di Roma

Nella Asl Roma 4 sono 150 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl Roma 5 sono 178 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 116 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

426 casi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 426 casi e sono cinque i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 158 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 69 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 140 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano due decessi di 79 e 80 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 67 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 83 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 61 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 76 anni con patologie.

Il bollettino dello Spallanzani del 27 marzo

Sono ricoverati all'Inmi Spallanzani di Roma 200 pazienti positivi al tampone per la ricerca di Sars-CoV-2. Lo evidenzia il bollettino dell'Istituto capitolino per le malattie infettive. Sono 33 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. A questa mattina, sono 2.243 i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o in altre strutture territoriali.