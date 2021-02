Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 27 febbraio

Tornano di nuovo sotto i 600 i contagi da Coronavirus a Roma. Sono infatti 571 i positivi di oggi a fronte dei 732 di ieri. Oggi su oltre 11 mila tamponi nel Lazio (3.424 meno di ieri) e quasi 21 mila antigenici per un totale di oltre 32 mila test, si registrano 1.347 casi positivi, ossia 192 in meno rispetto al 26 febbraio.

Nelle ultime 24 ore si sono registrati anche 20 decessi e 1.096 guariti. "Aumentano i decessi, mentre diminuiscono i casi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 11%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 4%", spiega l'assessore alla sanità Alessio D'Amato.

I casi Covid del 27 febbraio a Roma

Nella Asl Roma 1 sono 174 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono otto i ricoveri. Si registrano quattro decessi di 55, 77, 78 e 90 anni con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 319 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono centoundici i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano quattro decessi di 73, 74, 78 e 84 anni con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 78 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono cinque i ricoveri.

I contagi nelle province di Roma

Nella Asl Roma 4 sono 86 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl Roma 5 sono 121 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 80, 81 e 87 anni con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 112 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 70, 87, 91 e 95 anni con patologie.

457 casi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 457 casi e sono cinque i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 126 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 78, 78 e 83 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 241 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registra un decesso di 91 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 67 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 91 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 23 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto

Vaia: "Avanti contro il virus"

"Senza tentennamenti. Senza scorciatoie ma anche senza alchimie propagandistiche. Non inseguiamo le varianti, studiamole; non assecondiamo chi auspica e lavora perché non abbia mai fine". E' un invito ad andare avanti con gli occhi puntati sul traguardo quello lanciato via Facebook da Francesco Vaia, direttore sanitario dell'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. "Con forza e determinazione in Europa e dappertutto - esorta - Senza preclusioni e con lo sguardo dritto all'obiettivo vero: salvare le persone, tornare alla normalità".

Vaccini: via agli over 70

Nel Lazio "dalla prossima settimana al via le prenotazioni" dei vaccini anti-Covid "riservate alla fascia over 70, mentre prosegue la presa in carico dei vulnerabili". Ad annunciare il nuovo passo avanti nel percorso della campagna vaccinale è l'Unità di crisi Covid della Regione Lazio.

Intanto è stata superata la quota dei 400 mila vaccini somministrati nel Lazio. L'Hub vaccinale presso l'area Lunga Sosta dell'aeroporto di Fiumicino ha superato quota 15 mila vaccini