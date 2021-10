Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 26 ottobre 2021

Poco meno di 40 nuovi casi di Coronavirus a Roma città (+38), con una diminuzione dei casi nei Comuni della provincia romana (-14) ed un aumento nel resto del territorio regionale (+27). Sono infatti 437 i casi di Covid19 nel Lazio alla giornata di martedì 26 ottobre (a fronte dei 386 del 25 ottobre), 183 nella Capitale, 137 in provincia e 97 nella città capoluogo di provincia. Un aumento di 51 casi dovuto ad un aumento del numero dei tamponi effettuati rispetto alle 24 ore precedenti (37.613 a fronte dei 15.602 di ieri).

"Nel Lazio su 10.455 tamponi molecolari e 27.158 tamponi antigenici per un totale di 37.613 tamponi - il commento dell'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato -. si registrano 437 nuovi casi positivi (+51), 10 i decessi (+5) comprensivi di alcuni recuperi, 354 i ricoverati (-4), 51 le terapie intensive (+2) e 353 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'1,1%. I casi a Roma città sono a quota 183".

Coronavirus: bollettino 26 ottobre 2021

Nel complesso, alla giornata del 26 ottobre 2021 sono 8980 gli attuali casi positivi Coronavirus nella regione Lazio. Di cui 8575 sono in isolamento domiciliare, 354 sono ricoverati non in terapia intensiva, 51 sono ricoverati in terapia intensiva. 8770 sono i pazienti deceduti e 374650 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 392400 casi.

Coronavirus a Roma 26 ottobre 2021

Asl Roma 1: sono 50 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 100 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 33 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Covid19 nei Comuni della provincia romana

Asl Roma 4: sono 60 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 49 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 48 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

SarsCov2 nel resto del Lazio

Nelle province si registrano 97 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 17 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 25 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 31 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 24 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Non posticipare richiami su scadenze Green Pass

"Non posticipiamo la data dei richiami. Se sono trascorsi 180 giorni, bisogna fare la dose di richiamo", le parole dell'assessore Alessio D'Amato durante il suo intervento all'inaugurazione della nuova "Breast unit" del policlinico Tor Vergata di Roma -. Molti guardano alla data di scadenza del Green Pass e posticipano l'eventuale richiamo alla data di scadenza del Green Pass- ha spiegato D'Amato- No: se vogliamo vincere questa battaglia, il richiamo va fatto nel momento in cui siano trascorsi i 180 giorni".