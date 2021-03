Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 26 marzo

Nel giorno in cui è stato decretato che il Lazio passerà in zona arancione, i contagi da Coronavirus a Roma tornano a crescere. Stando ai dati emersi dal bollettino del 26 marzo, infatti sono 910 i nuovi positivi, quando gli scorsi giorni i dati parlavano di contagi sotto gli 800 al giorno. La curva complessiva dei positivi flette così un po': nell'ultima settimana (16-22 marzo) sono stati 5722 i contagi totali a Roma, quella precedente 5671.

Oggi su oltre 16 mila tamponi nel Lazio (295 meno di ieri) e oltre 19 mila antigenici per un totale di oltre 35 mila test, si registrano 2.006 casi positivi, ossia 49 in meno rispetto a giovedì. Nelle ultime 24 ore, inoltre, si segnalano 37 decessi e 1.811 guariti.

"Diminuiscono i casi nel Lazio, aumentano i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. - spiega l'assessore alla sanità regionale Alessio D'Amato - Il rapporto tra positivi e tamponi è a 12%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 5%. Il Lazio è in zona arancione, ma occorre ancora grande cautela. Anche oggi supereremo le 25 mila somministrazioni di vaccino al giorno e somministrate il 91,5% delle dosi consegnate".

Stando all'ultimo bollettino, nel Lazio sono 49.219 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 2.792 ricoverati, 360 in terapia intensiva (5 in più di ieri) e 46.067 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 221.271, i decessi 6.500 e il totale dei casi esaminati è pari a 276.990.

I casi Covid a Roma del 26 marzo

Nella Asl Roma 1 sono 376 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sette decessi con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 414 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano undici decessi con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 120 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sette decessi con patologie.

I contagi nelle province di Roma

Nella Asl Roma 4 sono 113 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie. nella Asl Roma 5 sono 199 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 204 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie.

580 positivi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 580 casi e sono cinque i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 228 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 66 e 88 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 184 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registra un decesso di 77 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 53 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 63 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 115 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 85 anni con patologie

Il bollettino dello Spallanzani del 26 marzo

Sono ricoverati all'Inmi Spallanzani di Roma 193 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2. Lo evidenzia il bollettino dell'Istituto capitolino per le malattie infettive. Sono 35 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. A questa mattina, sono 2.234 i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o in altre strutture territoriali.