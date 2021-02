Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 26 febbraio

Salgono di nuovo i contagi di Coronavirus a Roma in un giorno: sono infatti 732 i positi di oggi, quasi duecento più di ieri quando erano 559. Stando ai dati di oggi, 26 febbraio, oggi su quasi 15 mila tamponi nel Lazio (264 meno di ieri) e quasi 20 mila antigenici per un totale di oltre 34 mila test, si registrano 1.539 casi positivi, 283 in più rispetto a quelli di giovedì.

Nelle ultime 24 ore, inoltre, sono stati segnalati 19 decessi e 1.082 i guariti. "Aumentano i casi, i decessi e i ricoveri, mentre diminuiscono le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 4%", spiega l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato che però ammonisce: "La zona gialla aumenta le responsabilità, guai ad abbassare la guardia. Oggi abbiamo +639 casi rispetto a venerdì scorso".

Complessivamente nel Lazio sono 35.433 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 1.830 ricoverati, 217 in terapia intensiva e 33.386 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 190.256, i decessi 5.851 e il totale dei casi esaminati è pari a 231.540.

I casi covid a Roma di oggi

Nella Asl Roma 1 sono 275 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono quattro i ricoveri. Si registra decesso di anni con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 339 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono centodue i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano due decessi di 81 e 91 anni con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 118 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono cinque i ricoveri. Si registrano tre decessi di 60, 81 e 84 anni con patologie.

I contagi nelle province di Roma

Nella Asl Roma 4 sono 120 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 81 e 83 anni con patologie.

Nella Asl Roma 5 sono 106 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 79 anni con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 176 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 64 anni con patologie.

405 casi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 405 casi e sono quattro i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 96 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 81 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 220 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano due decessi di 72 e 85 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 56 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl di Rieti si registrano 33 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 75 anni con patologie

Nuove zona rossa nel Lazio

"Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha firmato oggi l’ordinanza per istituire la zona rossa nel Comune di Monte San Giovanni Campano in provincia di Frosinone per presunti casi di variante inglese. Per il Comune di Monte San Giovanni Campano si applicano le misure più restrittive di cui all’art. 3 del DPCM 14 gennaio 2021 e adeguate in esito al decreto legge del 23 febbraio 2021, n.15". Lo comunica in una nota la Regione Lazio.

Le disposizioni dell’ordinanza entrano in vigore dalle ore 1:00 del 27 febbraio 2021 e per i 14 giorni successivi. L’ordinanza stabilisce inoltre di prorogare le misure restrittive nel Comune di Roccagorga (Latina), già zona rossa ai sensi dell’Ordinanza n. 2/2021, di ulteriori 7 giorni a decorrere dal 1° marzo 2021.

Il bollettino dello Spallanzani del 26 febbraio

In questo momento sono ricoverati all'Inmi Spallanzani di Roma 129 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2 (uno meno di ieri). Lo evidenzia il bollettino numero 392 dell'Istituto. Sono 21 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (dato invariato nelle 24 ore). Mentre a questa mattina sono 2.043 i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali.