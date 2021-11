Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 25 novembre 2021

Dopo due giorni di picco di casi con oltre 1500 contagi da Coronavirus registrati nelle Asl romane nel giro di 48 ore, il numero di positivi registrato in città resta alto: 700. Oggi nel Lazio su 17.206 tamponi molecolari e 31.530 tamponi antigenici per un totale di 48.736 tamponi, si registrano 1.276 nuovi casi positivi, ossia sette in meno rispetto a ieri.

Nelle ultime 24 ore, inoltre, si segnalano 6 decessi e 582 guariti. Al momento ci sono 684 ricoverati (-13) e 89 pazienti nelle terapie intensive (+2). Sono 17.013 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 684 ricoverati, 89 in terapia intensiva e 16.240 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 391.208 e i morti 8.951 su un totale di 417.172 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

"Nella giornata di ieri c'è stato un netto aumento delle somministrazioni che sono state oltre 33 mila in totale, +30% rispetto al giorno precedente e +70% rispetto ad una settimana fa. - ha sottolineato l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato - Nel Lazio superati i 9 milioni e 250 mila di inoculazioni in prevalenza dosi booster che nella giornata di ieri hanno rappresentato il 91% delle intere somministrazioni. Superato il 94% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l'88% degli over 12 sempre in doppia dose". Per aumentare la portata dei vaccinati, domenica 28 novembre si terranno nuovi open day.

* Asl Roma 1: sono 229 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 328 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 143 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: sono 60 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 123 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 87 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 306 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 56 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 133 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 20 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 97 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.