Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 24 novembre 2021

Quasi duecento positivi in meno al Coronavirus nel Lazio, con una diminuzione dei casi di Covid19 a Roma. Sono infatti 605 i casi nella Capitale (-326 rispetto ai dati di martedì), con aumenti nei Comuni della Città Metropolitana (330 oggi a fronte dei 279 di ieri) ed anche nel resto del territorio regionale (348 il 24 novembre rispetto ai 246 del 23). Nel complesso nel Lazio sono 1283 i casi di SarsCov2, (ieri erano 1456).

"Nel Lazio su 19.734 tamponi molecolari e 31.525 tamponi antigenici per un totale di 51.259 tamponi, si registrano 1283 nuovi casi positivi (-173), sono 6 i decessi (+2), 697 i ricoverati (+20), 87 le terapie intensive (+3) e + 793 i guariti - il commento dell'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato -. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,5%. I casi a Roma città sono a quota 605. Sui sei deessi quattro non avevano ricevuto la vaccinazione".

Coronavirus: bollettino 24 novembre 2021

Nel complesso, alla giornata del 24 novembre 2021 sono 16325 gli attuali casi positivi Coronavirus nella regione Lazio. Di cui 15541 sono in isolamento domiciliare, 697 sono ricoverati non in terapia intensiva, 87 sono ricoverati in terapia intensiva. 8945 sono i pazienti deceduti e 389626 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 415896 casi.

Coronavirus a Roma 24 novembre 2021

Asl Roma 1: sono 194 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 253 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 158 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Covid19 nei Comuni della provincia romana

Asl Roma 4: sono 88 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 107 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 135 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

SarsCov2 nel resto del Lazio

Nelle province si registrano 348 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 81 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 137 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 29 i nuovi casi e 0 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 101 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Vaccino antinfluenzale

Come informano ancora da Salute Lazio alla data di oggi 24 novembre 2021 sono state somministrate oltre 878 mila dosi e già distribuiti oltre 1 milione 262 mila vaccini ai medici di medicina generale, ai pediatri e alle farmacie. Sono attivi nella campagna ad oggi 3.833 medici di medicina generale e 353 pediatri di libera scelta e circa 800 farmacie.