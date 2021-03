Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 24 marzo 2021

Oltre duecento casi in più di Coronavirus nel Lazio rispetto alle 24 ore precedenti. Stabile il numero dei nuovi contagi a Roma, 779 alla data del 24 marzo, 447 nei Comuni della provincia della Capitale e 483 nel resto del territorio regionale. Sono 1709 i nuovi positivi al Covid19 nel Lazio (1491 quelli del 23 marzo) come consueto nel bollettino reso noto dalle Aziende Sanitarie Locali.

“Su oltre 17 mila tamponi nel Lazio (+3.321) e oltre 19 mila antigenici per un totale di oltre 37 mila test, si registrano 1.709 casi positivi (+218), 30 i decessi (+4) e +1.714 i guariti. Aumentano i casi, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 4% - il commento dell’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato - . I casi a Roma città sono a quota 700. Stima RT in lieve calo intorno a valore 1, cauto ottimismo. Oggi previsto record di somministrazioni, in un solo giorno 25 mila. Bene Curcio su fasce di età è il metodo più veloce e trasparente, lo abbiamo sempre detto. Venerdì notte apriremo le prenotazioni alla fascia di età 69-68 anni".

Coronavirus: il bollettino del 24 marzo 2021

Nel complesso sono 48791 gli attuali casi positivi al Covid19 alla data del 24 marzo nella regione Lazio. 2724 i ricoverati non in terapia intensiva. 350 i pazienti in terapia intensiva. Sono invece 6430 le persone decedute. 45717 i positivi in isolamento domiciliare. 217708 i guariti. Il totale dei casi esaminati alla data di oggi è di 272929 persone.

Coronavirus a Roma: i dati del 24 marzo 2021

Nella Asl Roma 1 sono 315 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono quattro i ricoveri. Si registrano cinque decessi con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 340 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 124 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi con patologie.

Covid19 nei Comuni della provincia di Roma

Nella Asl Roma 4 sono 148 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie. Nella Asl Roma 5 sono 83 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 216 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi con patologie.

Coronavirus nel resto del Lazio

Nelle province si registrano 483 casi e sono nove i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 157 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 77 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 191 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano tre decessi di 64, 81 e 88 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 85 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 76 e 82 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 50 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 68, 77 e 91 anni con patologie.

Il bollettino dello Spallanzani del 24 marzo 2021

Come informano dall’ospedale Spallanzani nel consueto bollettino quotidiano all’ospedale epidemiologico “sono ricoverati 208 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2. 34 sono invece i pazienti in Terapia Intensiva”. A questa mattina, invece, i pazienti dimessi o trasferiti a domicilio o presso altre strutture, sono 2209.

Anticorpi monoclonali

Anticorpi monoclonali al via al Policlinico Umberto I. Dopo il day hospital di martedì allo Spallanzani è iniziata stamattina anche al nosocomio universitario di San Lorenzo la somministrazione dell'anticorpo monoclonale per i soggetti che risultano positivi al virus e che ancora non hanno manifestato sintomi evidenti della malattia.

Il primo paziente, un uomo di 59 anni con patologie cardiovascolari e ipertensione, ha ricevuto la dose presso il Centro Somministrazione Monoclonali Covid delle Malattie Infettive del Policlinico Umberto I, diretto dal Prof. Claudio Mastroianni ed ha reagito positivamente, scrive in una nota il Policlinico Umberto I di Roma.