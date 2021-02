Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 24 febbraio

Crescono, di 129 unità, i casi di Coronavirus a Roma in un giorno: sono infatti 559 i nuovi positivi, a fronte dei 430 di ieri. Oggi, su oltre 15 mila tamponi nel Lazio (ben 4.771 più di ieri) e oltre 21 mila antigenici per un totale di oltre 36 mila test, si registrano 1.188 casi positivi in tutta la regione, 299 in più del 23 febbraio.

Nelle ultime 24 ore, invece, sono 38 i decessi e 1.197 i guariti. "Aumentano i casi e i decessi, mentre diminuiscono i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%", spiega l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato al termine della task force di oggi.

Secondo il bollettino aggiornato, nel Lazio complessivamente sono 34.880 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 1.827 ricoverati, 227 in terapia intensiva e 32.826 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 188.051, i decessi 5.814 e il totale dei casi esaminati è pari a 228.745.

I casi Covid a Roma del 24 febbraio

Nella Asl Roma 1 sono 309 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono otto i ricoveri. Si registrano sette decessi con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 162 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono settantotto i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano dodici decessi con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 88 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono sei i ricoveri. Si registrano quattro decessi con patologie.

I positivi nelle altre province della Capitale

Nella Asl Roma 4 sono 47 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl Roma 5 sono 61 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 122 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi con patologie.

399 contagi nelle altre città

Nelle province si registrano 399 casi e sono nove i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 125 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 81 e 83 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 197 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano quattro decessi di 63, 70, 83 e 92 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 43 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 79 e 94 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 34 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 77 anni con patologie

Il bollettino dello Spallanzani del 24 febbraio

"I pazienti positivi al tampone per la ricerca del Sars-CoV 2 sono in totale 131 (+6 rispetto a ieri). Di questi, 24 pazienti (-2 rispetto a ieri) necessitano di terapia intensiva". E' quanto si legge nell'odierno bollettino medico diffuso dall'Istituto nazionale per le malattie infettive 'Lazzaro Spallanzani' di Roma. "I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali- si legge ancora- sono a questa mattina 2.037".

Incertezza su vaccini

"La situazione sui ritardi delle dosi di vaccino che mi preoccupa di più é quella di AstraZeneca. Ci hanno comunicato una ulteriore riduzione di vaccino". Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato a margine della inaugurazione del nuovo hub vaccinale alla Nuvola dell'Eur.