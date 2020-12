Coronavirus Roma, mai così pochi nuovi contagi negli ultimi 2 mesi. D'Amato: "Pronto un milione di vaccini al mese"

Calano i nuovi contagi da Coronavirus sia a Roma che nel resto del Lazio, dove si registrano oggi 946 positivi a fronte dei 1.288 del giorno precedente, quindi 342 in meno nelle ultime 24 ore. Nella Capitale, invece dopo due mesi, i contagi tornano sotto quota 400: ieri erano 372 contro i 661 del 22 dicembre.

"Aumentano i ricoveri, ma scendono le terapie intensive", sottolinea l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato. Cala anche il rapporto tra i casi positivi e i tamponi effettuati : e' pari al 7% (ieri era 9%). E il valore Rt torna sotto 1.

"È pronto il piano vaccini del Lazio - aggiunge D'Amato - potenziale di 1 milione di somministrazioni al mese". Inoltre, "continua il lieve calo del tasso di occupazione dei posti letto di area medica e intensiva". Mentre, "sono oltre due milioni le persone testate - conclude D'Amato - è il numero più alto nel rapporto tra casi testati e la popolazione".

Nel Lazio 75702 i casi positivi

Restano sotto quota 76mila i casi positivi nel Lazio: sono 75702 i contagiati contro i 75949 di martedì. Aumenta il numero di pazienti ricoverati: sono infatti 2740 contro i 2.720 del 22 dicembre. Cala invece quello dei pazienti in terapia intensiva: sono quindi 286, a fronte dei 292 del precedente bollettino.

Mentre, sempre rispetto al 22 dicembre, sono 3434 i morti contro i 3390 delle 24 ore precenti. Superano quota 73mila i guariti: sono infatti 73321. Il totale dei casi esaminati superano quota 152mila: sono oggi 152457.

Prima vaccinata è 29enne infermiera che cura a casa anziani

Ha 29 anni è romana e lavora presso il reparto malattie infettive dello Spallanzani, ma in questi mesi di emergenza Covid ha anche curato presso il loro domicilio molti anziani. Si chiama Claudia Alivernini la prima infermiera che sarà vaccinata all'Istituto Nazionale di Malattie Infettiva Lazzaro Spallanzani, in occasione del V-Day il 27 dicembre.

Claudia Alivernini è laureata in scienze infermieristiche presso l'università La Sapienza di Roma e lavora come infermiera all'Istituto Spallanzani in un reparto di malattie infettive. Ha dato anche la disponibilità per lavorare nelle unità mobili Uscar e questo l'ha portata, oltre all'esperienza in reparto, anche presso i domicili delle persone anziane che avevano bisogno.