Coronavirus a Roma e nel Lazio, i dati dell'ultima settimana e quelli dai quartieri. Contagi ancora in calo

Prosegue il calo del numero totale dei casi da coronavirus a Roma e nel Lazio, su base settimanale. Rispetto a sette giorni fa, i nuovi positivi sono diminuti del 30% e l'incidenza è scesa a 795 ogni 100 mila abitanti. Stando ai dati della regione Lazio, inoltre, in diminuzione si è registrato anche il valore dell'indice Rt che scende a 1.05.

Stando ai dati venerdì 22 luglio, si contano 2044 nuovi positivi in meno rispetto a quelli registrati il venerdì precedente. Sette giorni fa a Roma si contavano 2.707 nuovi contagi mentre il 29 luglio, invece, 1.670.

La situazione nei quartieri di Roma

La mappa del contagio in città, aggiornata al 28 luglio secondo i dati di Salute Lazio, ci rappresenta ancora come le zone più colpite sono quelle della periferia est. Il VII (Appio-Tuscolano) con 77810 positivi segnalati da settembre 2021 a oggi contro i 75285 della scorsa settimana, è il più colpito. Subito dopo quello delle Torri con 71846 casi ogni diecimila abitanti, il III di Montesacro con 62610, il X Municipio (quello di Ostia) con 62458 e il V distretto (Prenestino-Centocelle) con 59038.

Quindi ci sono il nono (Eur) con 53576 e il XIV (Monte Mario) con 41129 positivi contati da settembre a maggio. A seguire, il quarto municipio (Tiburtino) che registra 47166 positivi, il I Municipio con 45671, II municipio (Parioli) con 45228, l'undicesimo municipio (Arvalia) con 42623 e il XII (Monteverde) con 41964. Le note liete, per così dire, arrivano invece dal XV distretto (Roma nord) con 41129, dall'VIII Municipio (Garbatella) 38450 e dal XIII (Aurelio) con 36199.

Gimbe: in ultima settimana -25% casi, ma oltre 1.000 decessi

Continua, per la seconda settimana consecutiva, il calo di nuovi casi di Covid-19 anche nel resto d'Italia. Dal 20 al 26 luglio 2022, le nuove infezioni sono state 473.820 rispetto alle 631.693 della settimana precedente, pari a -25%. Di contro, continuano ad aumentare i decessi, che in una settimana sono stati ben 1.019 a fronte degli 823 della scorsa settimana, pari al +23,8%. Ad evidenziarlo è il nuovo monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe. In tutte le Regioni si registra una diminuzione percentuale dei nuovi casi, ma in 16 Province si registrano ancora oltre 1.000 casi per 100.000 abitanti. Rispetto alla settimana precedente, in tutte le province si rileva una diminuzione dei nuovi casi.

Secondo l'ultimo report dell'Istituto Superiore di Sanità, nel periodo 24 agosto 2021-20 luglio 2022 sono state registrate in Italia oltre 813 mila reinfezioni, pari al 5,2% del totale dei casi. La loro incidenza nella settimana 13-20 luglio si è attestata al 12% (n. 75.060 reinfezioni), in leggero aumento rispetto alla settimana precedente (11,7%).