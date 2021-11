Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 21 novembre 2021

Ancora oltre cinquecento i casi di Coronavirus a Roma nelle ultime 24 ore. Oggi sono 580 i contagi contro i 523 di ieri e i 598 di venerdì. Nel Lazio, su 13.984 tamponi molecolari e 27.182 tamponi antigenici per un totale di 41.166 tamponi, si registrano 1.216 nuovi casi positivi, ossia 137 in più rispetto a ieri.

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 5 decessi e 549 guariti. Sono 636 i ricoverati (+23) e 83 i malati nelle terapie intensive (+3). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,9%. "Il Lazio è la prima regione a partire con vaccinazione per over 40 e gli open day sono un successo. - spiega l'assessore alla sanità Alessio D'Amato - si valuta replica per domenica prossima. È il secondo giorno in cui aumentano le prime dosi. Bisogna tenere alta l'attenzione, utilizzare la mascherina ed evitare gli assembramenti".

* Asl Roma 1: sono 203 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 297 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 80 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: sono 61 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 158 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 125 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 292 nuovi casi. Nella Asl di Frosinone sono 79 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latinasono 121 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Rieti sono 32 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Nella Asl di Viterbo sono 60 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.