Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 21 marzo 2021

Poco più di 100 casi di Coronavirus in meno a Roma città (761 a fronte degli 865 delle 24 ore precedenti), poco più di 500 (503) nei Comuni della provincia romana e 529 nel resto dei capoluoghi del Lazio. Sono 1793 i nuovi casi positivi al Covi19 nel territorio regionale alla data di domenica 21 marzo, come comunicato nel consueto bollettino delle Aziende Sanitarie Locali. Dati che devono tenere conto con oltre 2500 tamponi in meno effettuati nel Lazio, con una diminuzione di 28 casi rispetto a sabato 20 marzo.

“Su oltre 14 mila tamponi nel Lazio (-2.664) e oltre 16 mila antigenici per un totale di oltre 31 mila test, si registrano 1.793 casi positivi (-28), 15 i decessi (-9) e +1.142 i guariti. Diminuiscono i casi e i decessi, mentre aumentano i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 12%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 5% - il commento dell’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato -. I casi a Roma città sono a quota 700. Alla fine della prima settimana di zona rossa si vede un primo segnale di frenata dei contagi. Rispetto alla scorsa domenica il numero dei casi è in diminuzione, oggi andiamo verso la quota delle 800 mila vaccinazioni”.

Coronavirus: il bollettino del 21 marzo 2021

Nel complesso sono 47690 gli attuali casi positivi al Covid19 alla data del 21 marzo nella regione Lazio. 2583 i ricoverati non in terapia intensiva. 321 i pazienti in terapia intensiva. Sono invece 6355 le persone decedute. 44786 i positivi in isolamento domiciliare. 214277 i guariti. Il totale dei casi esaminati alla data di oggi è di 268322 persone.

Coronavirus a Roma 21 marzo 2021

Nella Asl Roma 1 sono 282 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono otto i ricoveri. Si registrano quattro decessi con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 367 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono cento ventiquattro i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registra un decesso con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 112 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono otto i ricoveri.

Covid19 nei Comuni della provincia di Roma

Nella Asl Roma 4 sono 155 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl Roma 5 sono 184 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 164 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi con patologie.

SarsCov2 nel resto del Lazio

elle province si registrano 529 casi e sono quattro i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 176 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 85 e 88 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 175 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano due decessi di 85 e 92 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 76 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl di Rieti si registrano 102 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Il bollettino dello Spallanzani del 21 marzo 2021

Come informano dall’ospedale Spallanzani nel consueto bollettino quotidiano all’ospedale epidemiologico “sono ricoverati 188 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2. 29 sono invece i pazienti in Terapia Intensiva”. A questa mattina, invece, i pazienti dimessi o trasferiti a domicilio o presso altre strutture, sono 2193”.