Coronavirus a Roma e nel Lazio: il bollettino dei nuovi contagi, i dati del 22 febbraio

D'Amato: "Siamo in attesa della circolare del Ministero della Salute per estendere il servizio fino al 65 anno di età"

Sono 305 i nuovi casi di Coronavirus a Roma. Una dato simile a quelli del week end quando sabato erano 379 i positivi e domenica 378. Oggi, su oltre 8 mila tamponi nel Lazio (ben 1.654 meno rispetto a quelli segnalati il 21 febbraio) e oltre 6 mila antigenici per un totale di oltre 14 mila test, in tutta la regione si registrano 854 casi positivi, ossia 194 meno rispetto al dato di ieri.



Nelle ultime 24 ore, invece, sono 24 decessi e 1.099 i guariti. "Diminuiscono i casi e le terapie intensive, mentre aumentano i decessi e sono stabili i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende sotto al 6%. Attenzionata la situazione della Ciociaria. Oggi registriamo il record delle vaccinazioni in un giorno andiamo a quota 12 mila, per la prima volta ben oltre le 10 mila somministrazioni", ha spiegato l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato.

"Siamo in attesa della circolare del Ministero della Salute per estendere il servizio fino al 65 anno di età", ha sottolineato l'assessore Alessio D'Amato in merito al vaccino AstraZeneca per poi aggiungere un pensiero sulla gestione dei vaccini per gli insegnanti ed il personale scolastico: "Considero di particolare importanza il documento approvato ieri dalla Conferenza delle Regioni in cui si è stabilito che ogni Regione provvede a vaccinare i propri insegnanti residenti ed assistiti indipendentemente dalla Regione in cui prestano il servizio. Questo al fine di chiarire alcune difficoltà che erano emerse".

Ad oggi, nel Lazio sono 35.210 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 1.861 ricoverati, 233 in terapia intensiva e 33.116 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 185.715, i decessi 5.743 e il totale dei casi esaminati è pari a 226.668.

I casi Covid a Roma del 22 febbraio

Nella Asl Roma 1 sono 104 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono due i ricoveri. Si registrano cinque decessi con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 205 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono ottantasette i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano sei decessi con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 36 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono quattro i ricoveri. Si registrano quattro decessi con patologie.

I positivi nelle province della Capitale

Nella Asl Roma 4 sono 36 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl Roma 5 sono 108 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 119 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie.

246 casi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 246 casi e sono sei i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 68 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 86 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 104 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano cinque decessi di 80, 81, 85, 89 e 91 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 47 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl di Rieti si registrano 27 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto

Il bollettino dello Spallanzani del 22 febbraio

In questo momento sono ricoverati all'Inmi Spallanzani di Roma "118 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2". Lo evidenzia il bollettino numero 389 dell'Istituto. "Sono 22 i pazienti ricoverati in terapia intensiva - Mentre a questa mattina sono 2.027 i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali".

Covid-19: dal 1° marzo tamponi molecolari gratuiti per gli studenti Sapienza

Parte il 1° marzo la campagna di screening che offre agli studenti della Sapienza la possibilità di sottoporsi gratuitamente a tamponi molecolari per la diagnosi di SARS-CoV-2. L'iniziativa è stata messa in campo con l'inizio del secondo semestre dell’a.a. 2020-2021, e coincide con un maggior numero di studenti che frequenteranno lezioni in presenza: se nei primi mesi dell'anno l'accesso alle aule era riservato alle matricole, nel secondo semestre la didattica in presenza sarà erogata agli studenti iscritti a tutti gli anni di corso, ovviamente nel rispetto delle misure di sicurezza previste e secondo una procedura di prenotazioni e alternanze.