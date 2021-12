Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 21 dicembre 2021

Tornano abbondantemente sopra quota 2mila i casi di Coronavirus nel Lazio con un aumento di 367 nuovi positivi nella Capitale. Dati che rispetto alle ultime 24 ore devono tenere conto (come ogni fine settimana) di un aumento del numero dei tamponi (+28.849 rispetto a quelli riportati nel quotidiano bollettino di lunedì 20 dicembre). Nel complesso a Roma città sono 1.191 i casi positivi al Covid19, 567 nei comuni della provincia capitolina, 527 nel resto del territorio regionale. In totale nel Lazio si sono registrati 2.285 casi positivi (+647 rispetto a ieri).

"Nal Lazio su 22.407 tamponi molecolari e 42.131 tamponi antigenici per un totale di 64.538 tamponi, si registrano 2.285 nuovi casi positivi (+647), sono 13 i decessi (-1), 915 i ricoverati (+11), 128 le terapie intensive (+9) e +1.104 i guariti - il commento dell'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato -. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,5%. I casi a Roma città sono a quota 1.191".

Coronavirus: bollettino 21 dicembre 2021

Nel complesso, alla giornata del 21 dicembre 2021 sono 39644 gli attuali casi positivi Coronavirus nella regione Lazio. Di cui 38601 sono in isolamento domiciliare, 915 sono ricoverati non in terapia intensiva, 128 sono ricoverati in terapia intensiva. 9170 sono i pazienti deceduti e 412857 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 461761 casi.

Coronavirus a Roma 21 dicembre 2021

Asl Roma 1: sono 596 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 484 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 111 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Covid19 nei Comuni della provincia romana

Asl Roma 4: sono 225 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 172 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 170 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

SarsCov2 nel resto del Lazio

Nelle province si registrano 527 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 207 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 152 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 30 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 138 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Caso autoctono di variante Omicron

Pandemia in relazione alla quale si affaccia prepotente la variante Omicron, che a Roma ha visto un caso autoctono. A renderlo noto ancora l'assessore alla Sanità del Lazio: "Ho ricevuto dal SERESMI-Spallanzani (servizio regionale sorveglianza e controllo delle malattie infettive) la notizia dell'individuazione di una variante Omicron accertata. Questo caso è di particolare interesse poiché sembrerebbe essere un caso autoctono, ovvero da una fase preliminare dell'indagine epidemiologica non emergono contatti con persone provenienti da altri Paesi. Il paziente Omicron accertato è uno studente di Roma, che non ha effettuato viaggi negli ultimi 14 giorni. Lamentava spossatezza ed è positivo al tampone che è stato sequenziato in uno dei laboratori della rete regionale risultando variante Omicron accertata. Lo stesso studente è già stato positivo nel mese di agosto alla variante Delta, pertanto si tratta di un caso di reinfezione. Lo studente, molto collaborativo, vive con i genitori dai quali riferisce di essersi correttamente isolato e gli stessi risultano negativi al tampone. Cinque giorni prima dell’esito del tampone aveva partecipato ad una festa in un locale in zona centro di Roma - conclude D'Amato - . Vi è stata la massima collaborazione nella ricostruzione dei casi e fino ad ora sono risultati ulteriori quattro casi positivi, dei quali è in corso il sequenziamento. Alla festa nel locale hanno partecipato altre persone, non note allo studente, e si stanno ricostruendo i tracciamenti, sarà un lavoro molto impegnativo. Fino ad ora nessuno dei contatti ha riferito di viaggi all’estero nei 14 giorni precedenti e né di essere a conoscenza di casi che abbiano viaggiato. L’indagine epidemiologica prosegue”.

Campagna vaccinale

Va avanti a ritmi serrati invece la campagna di vaccinazione, come sottolineato ancora da Alessio D'Amato: "Prosegue senza sosta la campagna di vaccinazione, un adulto su tre nel Lazio ha ricevuto la dose booster. Siamo a 1,6 milioni di terze dosi somministrate con oltre 10 milioni e mezzo di somministrazioni complessive di vaccino. Per la prima volta la popolazione over 12 non vaccinata scende sotto le 400 mila unità. Gli over 12 anni in doppia dose hanno raggiunto il 90%. Bisogna continuare a correre con le terze dosi e per chi non avesse prenotato invitiamo a farlo. Sui social Salutelazio parte la campagna: ‘Natale sicuro’ con le sette raccomandazioni alle famiglie in vista delle festività. Segnaliamo che è in corso una attività di falsi messaggi inviati agli utenti a cui diciamo di non rispondere assolutamente. Il messaggio è del tipo: ‘potrai ricevere il buono spesa per natale, Lazio christmas’. Non bisogna assolutamente rispondere e segnalare alla Polizia postale per gli accertamenti”.