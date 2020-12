Coronavirus Roma, meno casi ma più ricoveri nei reparti non critici degli ospedali

Meno casi e meno decessi, ma più ricoveri nei reparti non critici degli ospedali. Secondo l'ultimo bollettino da Coronavirus, nel Lazio sono 1.213 i nuovi positivi contro i 1.410 di sabato, ossia 197 in meno nelle ultime 24 ore, su oltre 13 mila tamponi effettuati. Roma, inoltre, torna sotto quota 600: sono infatti 509 i nuovi contagiati a fronte dei 631 del giorno precedente. Scende di un punto percentuale il rapporto tra i casi positivi e i tamponi effettuati: è pari all' 8% (ieri era 9%).

"Diminuiscono i casi se raffrontati alla scorsa domenica – spiega l'assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato - e questo è un segnale positivo".

Nel Lazio 76.780 i casi positivi

Scendono sotto quota 80mila i casi positivi nel Lazio: sono 76.780 i contagiati contro i 76.589 di sabato. Aumenta il numero dei pazienti ricoverati: sono infatti 2.784 contro i 2.773 del 19 dicembre. Stazionario il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono quindi 306.

Mentre, sempre rispetto al 19 dicembre, sono 3.292 i morti contro i 3.271 di sabato. Superano quota 68mila i guariti: sono infatti 68.946. Il totale dei casi esaminati superano quota 149mila: sono oggi 149.018.

La "variante inglese" del Covid isolata a Roma

Per quanto riguarda i voli dal Regno Unito, "è stata attivata con l'Usmaf e Aeroporti di Roma la procedura di sorveglianza e controllo per i voli in arrivo dal Regno Unito e la procedura di sorveglianza e controllo con le equipe Uscar".

Ieri, la "variante inglese" del Covid-19 è stata isolata a Roma. Ad annunciarlo è il ministero della Salute: "Il Dipartimento Scientifico del Policlinico Militare del Celio che in questa emergenza sta collaborando con l'Istituto Superiore della Sanità, ha sequenziato il genoma del virus SARS-CoV-2 proveniente da un soggetto risultato positivo con la variante riscontrata nelle ultime settimane in Gran Bretagna".